Sakarya’nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebi ile çıktığı iddia edilen ve 18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

10 Temmuz Çarşamba günü gece saatlerinde meydana gelen olayda kız meselesi sebebiyle çıktığı ileri süren kavgada iki grup birbirine girdi. Mehmet Ali Dertli (18), A.Y. (18), A.C.D. (17), E.Ü. (18), E.D. (18) ile A.T. (16) ve N.Ş. (16) isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. 2’si kız olmak üzere toplam 7 gencin karıştığı bıçaklı kavgada Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay sonrası gözaltına alınan N.Ş., A.T., E.D. ve E.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kavgada yaralanan A.C.D. ile A.Y.’nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.