Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Cem Vakfı Yalova Şubesi’nin Muharrem Ayı nedeniyle düzenlemiş olduğu iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada iftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Kaya, Yalova’da birlik ve beraberlik ruhuna hayran olduğunu kaydetti. Yalova Cem Evi’nde düzenlenen programda oruçlar dualar eşliğinde açıldı. İftar programında konuşan Vali Kaya, “Özellikle bugün bu özel günde bizleri davet ettiğinizden dolayı şahsım ve eşim adına teşekkür ediyorum. Sizlerle lokmalarınızı paylaşmak bizim için de büyük bir gurur kaynağı. Muharrem ayında sizlerin sofralarında tutmuş olduğu oruçlara eşlik etmek bizleri mutlu ediyor. Burada gençlerimizi de gördükçe de mutlu oluyorum. Geleneğin devam etmesi birlik ve beraberliğimizin bu şekilde sürmesi inanılmaz mutluluk veriyor. Bundan dolayı özellikle hanımlarımızı ve evlatlarımızı buraya getirdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki en büyük emek hanımlarımıza düşüyor. Herkes çok güzel bir şekilde ekip halinde çalışıyor. O açıdan da emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah tutulan oruçları kabul etsin. Devlet olarak her daim yanınızdayız. Bir kardeşiniz olarak, ilinizin valisi olarak her türlü ihtiyacınızı gidermek için hizmetinizdeyiz. Tekrar oruçlarınız kabul olsun” dedi.

Programda Vali Kaya’ya eşi Prof. Dr. Cemil Kaya da eşlik etti.