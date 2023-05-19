Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olan ve gazinin gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bergama’da törenlerle kutlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenlere Cumhuriyet Meydanı’nda coşku ile devam etti.

Kutlama törenlerine Bergama Kaymakamı Avni Oral, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Garnizon Komutanı Tank Albay Adnan Aydın, protokol üyeleri, Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemi ile gençlik adına yapılan konuşmaları öğrencilerin büyük emek vererek hazırlamış oldukları gösteriler izledi.

Spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile tören son buldu.