Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gençlik Şenliği’ ile kentin dört bir tarafında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Etkinliklere katılarak eğlence dolu üç gün geçiren Bursalılar, Hüdavendigar Kent Parkı ile Tophane Saat Kulesi’ndeki ışık ve ses gösterileriyle görsel şölen yaşarken Emre Fel ve Blok3 konserleriyle de bayramı doyasıya yaşadı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi Bursa’da da ruhuna uygun bir şekilde kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Gençler ışığında gülümsüyor’ sloganıyla düzenlenen ‘Gençlik Şenliği’, üç gün boyunca kentin farklı noktalarında vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı. Şenliklerin üçüncü gününde de Hüdavendigar Kent Parkı, Cumhuriyet aşkını yüreğinde taşıyan gençlerle dolup taştı. Her yaştan Bursalı, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklere katılarak unutamayacakları bir gün geçirdi. Atatürk ve 19 Mayıs sergisinden fikir duvarına kadar birçok aktiviteye katılan gençler, masa tenisinden e-spora kadar birbirinden farklı oyun alanlarında keyifli anlar yaşadı. Ana sahnedeki Barış Orkestrası, Ted Band, Hipertansiyon, Ali Keskin Piyano ve Bursa Kent Orkestrası gibi grupların konserleriyle müzik ziyafeti çeken gençler, ‘Gülümseyen Sahne’deki Çınar Anadolu Lisesi, Tuba Ulu ve Bişi Dicem stand up gösterileriyle kahkaha dolu anlar yaşadı. Karikatürden dev jenga atölyelerine kadar birçok alanda yeteneklerini gösterme fırsatı bulan Bursalılar, tırmanmadan basketbol ve voleybola kadar birçok farklı turnuvaya da katılarak birbirleriyle hem eğlendi hem de mücadele etti.

“Bu ülke, bu şehir sizlerin”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki etkinlik alanında vatandaşlarla buluştu. Tek tek stantlara uğrayarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, e-spor alanında ise gençlerle birlikte oyun oynayarak eğlencelerine ortak oldu. Başkan Bozbey’le hatıra fotoğrafı çektiren gençler ise 19 Mayıs coşkusunu kendilerine yaşatan Başkan Bozbey’e teşekkür etti.

Konser öncesinde alanı dolduran gençleri eşi Seden Bozbey ile birlikte selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ellerindeki Türk bayraklarıyla gençlerin bayramını kutladı. Gençlere ‘muhteşemsiniz’ diyen Başkan Mustafa Bozbey, 105 yıl önce kurtuluş için ilk adımı atan başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazileri ve şehitleri sevgiyle, saygıyla ve minnetle andı. Her milli bayram gibi 19 Mayıs’ın da herkes için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Bugünlere kolay gelmedik. Bundan 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal ve yol arkadaşları, 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkarlar. 19 Mayıs’ta Samsun’a varırlar. Ülke işgal altındadır. İhanet içerisinde olanlar vardır. 19 Mayıs’ta ilk adımı atıp cesaretle, akılla hep birlikte bir hedefe kilitlenip yepyeni bir ülke kurdular. Şimdi bize düşen sadece ona sahip çıkmaktır. 19 Mayıs 1919, ‘Ya istiklal, ya ölüm’ düşüncesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak tarihe geçen gündür. Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktı. Bugünü, Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Onun için gelecek, gençlerin omuzlarında yükselecektir. Ulusun geleceğini gençlikte gören Atatürk, ‘en büyük eserim’ dediği cumhuriyeti gençlere emanet olarak bırakmıştır. Onların sayesinde barış ve özgürlük içerisinde yaşıyoruz. Onların sayesinde sömürge olmadık. Onların sayesinde himaye altında kalmadık. Onların verdikleri kurtuluş mücadelesi sonucunda geldikleri gibi gittiler. İçerisinde bulunduğumuz tüm zorlukların farkındayız. Ancak umutsuzluğa yer yok. Bu ülke, bu şehir sizlerin” dedi.

“İyi ki varsınız gençler”

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözünü hatırlatan ve gençlere vasiyetinin de belli olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, yüzlerce gençle birlikte ‘Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza etmektir. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz’ diyerek alanı inletti. Gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluk içerisinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, sizlere emanettir. Bu emaneti, sonsuza kadar koruyacağınıza dair inancım tamdır. Bu inançla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyorum. İyi ki varsınız gençler” diye konuştu.

Emre Fel konseri

Konuşmanın ardından ilk olarak sevilen şarkıcı Emre Fel sahne alarak Bursalı gençler için sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden gençlerle birlikte eserlerini okuyan Emre Fel, müziğiyle dinleyenleri keyifli bir yolculuğa çıkardı. Herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Emre Fel, ‘Harikasın Bursa’ diyerek konsere katılan gençlere teşekkür etti. Konserin sonunda Başkan Mustafa Bozbey sahneye çıkarak günün anısına gençler adına Emre Fel’e çiçek takdim etti.

Bursa’ya görsel şölen yaşatıldı

Emre Fel konserinin ardından Hüdavendigar Kent Parkı’nda yapılan su perdesi mapping gösterisiyle izleyenlere görsel şölen yaşatıldı. Işık ve ses şovlarıyla su perdesine ‘kurtuluş mücadelesi’nin yansıtıldığı gösteriyi, Bursalılar büyük ilgiyle izledi. Ardından Tophane Saat Kulesi’nde yapılan ışıklı mapping gösterisi kente 19 Mayıs coşkusunu bir kez daha yaşattı. Tarihi yapıya ‘Atatürk‘ silüeti yansıtılırken, o anlar canlı olarak Hüdavendigar Kent Parkı’nda da dev ekrana aktarıldı. Gençlerin Türk bayrakları eşliğinde heyecan dolu gözlerle izlediği mapping gösterileri, Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Blok3 konseri

Günün sonunda ise ‘Blok3’ sahneye çıkarak gençlerle buluştu. Gençlerin büyük coşkusu arasında şarkılarını seslendiren Blok3, sahne performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Konserin sonunda Başkan Mustafa Bozbey sahneye çıkarak günün anısına gençler adına Blok3’e çiçek takdim etti.