İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile devam eden ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkesin gerçek anlamda geçerli olabilmesi için tarafların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tam ve kapsamlı bir ateşkes, ancak deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediğinde ve Siyonistlerin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığı durdurulduğunda anlam kazanır. Ateşkes açıkça ihlal edilirken Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması mümkün değildir" dedi.

Askeri seçeneklerin çözüm getirmediğini vurgulayan Galibaf, "Askeri saldırılarla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran halkının haklarının kabul edilmesidir" ifadelerini kullandı.

