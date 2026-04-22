Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp Başkan Vekilliği görevine AK Partili Şahin Biba'nın seçilmesiyle birlikte belediye kadrolarında görevden almalar devam ediyor. Son görev değişikliği Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nda yaşandı. Şafak Pala, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla görevden alındığını duyurdu.

Şafak Pala'nın şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam saat 19.42 itibariyle Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevimden alındığım tarafıma, evimde tebliğ edildi. Hayırlısı olsun. Zaten bu yönetimde daire başkanlığı görevime devam etmeyeceğimi sosyal medyada da paylamıştım. Ancak kamunun bir işleyişi vardır.

Göreve atandığınız gibi görevden alınmanın da bir usulü vardır. İki genç zabıta memuru arkadaşımızın bana tebliğ yapması üst yönetime yakışmamıştır. Bugün saat 18.05’e kadar Tayyare Kültür Merkezindeki yerimdeydim.

Keşke orada, mesai saatleri içinde bana bu tebliğ yapılsaydı. Ya da dün beni görüşmeye çağıran Genel Sekreter Deniz Köken bana bu tebligatı verseydi. Devletin bir memuru olarak onlar adına utandım. 36 yıldır birçok iş kolunda çalışan biriyim, böyle nezaketsizlik görmedim.

Birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma ve beni bu göreve getiren sayın Başkanımız Mustafa Bozbey’e tekrar teşekkür ediyorum. Kültür Dairesi Başkanlığına atanacak kişiye de başarılar diliyorum.