Nilüfer Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde üniversite öğrencilerine yönelik “19 Mayıs Gençlik Kupası” turnuvası düzenledi. Basketbol ve voleybol müsabakalarının yapıldığı turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödüllerini, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Kupası, heyecan dolu maçların ardından sona erdi. “Takımını Kur, Heyecana Katıl” sloganıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen turnuvaya, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören gençler katıldı. Takımlarını oluşturan üniversiteli gençler, basketbol ve voleybol branşlarının yer aldığı turnuvada dereceye girebilmek için ter döktü. Görükle Spor Parkı’nda gerçekleşen 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda maçlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Çekişmeli geçen final maçlarının ardından 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda dereceye giren takımlar belli oldu. Voleybolda rakibi Aslar’ı 3-0 yenen Royal Bulls şampiyon olurken, Sarı Anjoket takımı da üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Basketbol turnuvasında Geçerken Uğradık takımı birinci, Fark Etmez takımı ikinci, Uludağ City Thunder takımı da üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Remzi Çınar verdi. Dereceye giren takımlar ayrıca, toplam 39 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Dereceye giren takımları kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gençleri sporla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Erdem, “Yaklaşan finaller öncesi derslerinizde başarılar diliyorum. Siz gençlerin başarıları ile ülkemiz daha güzel olacak. Sorumluluk ve topluma karşı ödevlerinizden kaçınmayın” dedi.