İnegöl Belediyesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm konusunda hayata geçirdiği farkındalık çalışmaları ile bu alanda önemli kazanımlar elde ediyor. Daha farklı atıkların toplanmasıyla ilgili düzenlenen kampanyalarla vatandaşlarda bilinç oluşturacak adımlar atılırken, Dünya Çevre Günü kapsamında her kategoride en çok atık getiren bir kişiye düdüklü tencere hediye edecek.

EN FAZLA ATIK GETİRENE DÜDÜKLÜ TENCERE HEDİYE EDİLECEK

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla “Çevreyi Korumak Mahallede Başlar” sloganıyla yeni bir kampanyanın başladığı duyuruldu. 20 Mayıs Salı tarihine kadar cam atığı, atık pil, bitkisel yağ ve plastik atık getiren 1 kişiye düdüklü tencere hediye edilecek.

SADECE TENCERE DEĞİL PUANDA YÜKLENECEK

Bu kampanya aynı zamanda Dünya Çevre Gününe özel olarak gerçekleştirilecek. Atık yağlar İnegöl Belediyesi’nin; Fatih Cami Önü, Yeniceköy Belediye Ek Hizmet Binası Önü ve Alanyurt Salı Pazarı önündeki sıfır atık noktalarına getirilecek. Aynı zamanda vatandaşlar geri dönüştürülebilir materyalleri türüne göre ayrı ayrı toplayıp atık türüne göre belirlenen miktar üzerinden vatandaşlara puan yüklenecek.