Edirne’nin Keşan ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü, Keşan Ziraat Odası tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Keşan Ziraat Odası Meclis Başkanı Hasan Tunca ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Törende konuşan Hasan Şen, "Çiftçi emek veren ve üretendir. Çiftçi, alın teri ile adeta toprağı ilmek ilmek işleyerek üreten insandır. Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır. Keşanlı çiftçi meslektaşlarımın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tekrar kutluyorum" dedi.

Törenin ardından Keşan Ziraat Odası hizmet binasında lokma ve ayran ikramında bulunuldu.