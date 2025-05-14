Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Mevlana İlköğretim Okulu’nda öğretmen ve öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Mevlana İlköğretim Okulu’nda afet ve acil durumlara karşı farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitime öğretmenler ve öğrenciler yoğun katılım sağladı. Eğitimin ilk bölümünde, katılımcılara afetlerin ilk 72 saatinin önemi, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan ortamlarda risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme kapsamında DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) ve sigortalılık bilinci konularına da değinilerek öğrencilerin ve öğretmenlerin afetlere karşı hem bireysel hem toplumsal düzeyde hazırlıklı olmalarının önemi vurgulandı.

Deprem simülasyon tırı ile uygulamalı deneyim

Okula getirilen Deprem Simülasyon Tırı ise eğitimin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Simülasyon tırında öğrencilere, bir deprem anında neler yaşanabileceği uygulamalı olarak gösterildi. Deprem anında doğru hareket tarzları ve güvenli bölgelerde pozisyon alma gibi temel bilgiler, birebir yaşatılan deneyimlerle pekiştirildi.

Tatbikatla pekişen eğitim

Eğitim programının son bölümünde okulda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta öğrenciler, çalan sirenle birlikte sınıflarını düzenli şekilde boşaltarak güvenli toplanma alanına geçiş yaptı. AFAD ekipleri, tahliye sürecinde dikkat edilmesi gereken kuralları uygulamalı olarak gösterdi. Tatbikat, öğrencilerin afet anında paniğe kapılmadan bilinçli hareket etmeleri için önemli bir prova niteliği taşıdı.