Kapalı otoparkı sürekli dolu olan hastanede, hasta yakınları araçlarını hastane dışına bırakınca trafik kilitleniyor.

Türkiye'nin 10. Şehir Hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi, sadece Bursalı vatandaşlara değil; Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve İstanbul'dan bazı vatandaşlara da hizmet veriyor. Günlük 20 bin muayene, 50 bin insan sirkülasyonu, yılda 100 bin ameliyat olmak üzere 18 milyon kişiye hizmet veren Bura Şehir Hastanesi'nde 4 bin 500 araçlık kapalı ve açık otoparklar vatandaşlara çözüm üretemiyor. Açık ve kapalı otopark kısa sürede dolarken, araçlarıyla gelen hasta yakınları araçları hastane çevresine bırakıyor. Bu da, hemen hemen her gün Bursa Şehir Hastanesi çevresinde trafiğin yaşanmasına sebep oluyor. Vatandaşlar, yetkililerden bu duruma çözüm üretmelerini istiyor.

Kaynak: İHA