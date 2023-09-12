Adana Kano Keyfi ile Mersin Sup oluşumları, farklı kostümler giyen kürekçilerin katıldığı paddle board etkinliği düzenleyerek büyük bir ilgi topladı. Dilberler Sekisi'nde Seyhan Nehri'nde gerçekleştirilen bu renkli etkinlikte, katılımcılar kendilerini süper kahramanlardan, peri prenseslere kadar birbirinden ilginç kostümler içinde gösterdiler.

Yaklaşık 150 kişi, bu özel günün tadını çıkarmak için Süpermen, Batman, Örümcek Adam, cadılar ve sihirbazlar gibi farklı karakterleri canlandıran kostümlerle etkinliğe katıldılar. Katılımcılar önce karada müziğin ritmiyle eğlenceli anlar yaşadılar ve daha sonra Seyhan Nehri'nde paddle board ile sıradışı bir deneyim yaşadılar. Festival boyunca renkli kostümler etkinliği daha da çekici kıldı ve dronlarla bu anlar ölümsüzleştirildi.

Adana Kano Keyfi'nin kurucusu Tolga Çopur, bu farklı etkinliğin katılımcıları mutlu ettiğini ve Seyhan Nehri'ni böylesine keyifli bir festival için kullanmanın büyük bir başarı olduğunu belirtti. Çopur, "Katılımcıların ilgisi, bu festivalin ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Farklı kostümlerle renklenen bir gün yaşadık" dedi.

Mersin Sup'un kurucusu Mehmet Can Özdemir ise, etkinliğin amacının kano ve paddle board sporunu bölgede daha da popüler hale getirmek olduğunu vurgulayarak, "Eğlenceli bir gün geçirmenin yanı sıra su sporlarını da yaygınlaştırmak istiyoruz. Adana ve Mersin olarak su sporları etkinliklerine ev sahipliği yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Bu etkinlik, bölgedeki su sporları tutkunları için unutulmaz bir deneyim haline geldi.