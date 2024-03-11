Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor, Kütahya temsilcisi Tavşanlı Linyit Spor deplasmanında mağlubiyetle döndü.

BAL 4. Grup 21’inci haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü dün Tavşanlı Şehir Stadı’ndan grubun şampiyonluk yolunda önemli adayı Tavşanlı Linyit Spor ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 6’ıncı dakikasında kanat oyuncusu Recep Ersoy sakatlanarak çıkmasıyla oyun düzeni bozuldu. Maçın 30’uncu dakikasında 1969 Bilecik Spor Kulübü forveti Berat İş’in ceza sahasından vurduğu ser şut direkten dönerken, bu şut sonrası oyuncu sakatlandı. Maçın 35’inci dakikasında oyundan zorunlu çıkan Berat İş’in bu değişliği teknik kadronun tüm planları bozdu. Bu değişlikler sonrası hücum hattında zor pozisyon bulmaya başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 45+3’üncü dakikasında Emirhan Uzun’un golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu sonuçla kapanırken, maçın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Tavşanlı Linyit Spor maçın 60’ıncı dakikasında Ali Burak Atmaca’nın golüyle durumu 2-0’a getirdi. Maçın 74’üncü dakikasında Umut Kadir Kiraz durumu 3-0’a getiren golü kaydederken, 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın ikinci yarısında bir varlık gösteremedi. Müsabaka 3-0’lık Tavşanlı Linyit Spor galibiyetiyle sonuçlanırken, ev sahibi ekip 40 puana yükseldi. 1969 Bilecik Spor Kulübü ise, 19 puanda kaldı.

1969 Bilecik Spor Kulübü bu hafta kendi sahasında İzmir temsilcisi Alaçatıspor ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan maçı 1969 Bilecik Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Murat Gür’de izledi.