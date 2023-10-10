Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2023-2024 futbol sezonu bu hafta başlarken, 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk haftayı BAY geçecek.

BAL 4. Grup’ta yer alan Bilecik Spor Kulübü 14-15 Ekim’de başlayacak olan ligde ilk hafta BAY geçecek. Sezon öncesi Türkiye Ziraat Kupası’ndan 1’inci tura yükselen ve Çanakkale temsilcisi Bigaspor’a penaltılardan elenen 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcularında keyifler yerinde olduğu gözlenirken, ligin başlaması iple çekiliyor. Geçtiğimiz hafta çekilen kuralar sonrası ilk hafta BAY’a düşen 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin ikinci haftasında İzmir ekibi Tire 2021 Futbol Kulübü’ne konuk olacak. BAL 4. Grup’ta yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü grubunda Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor, Yıldızspor 45 FK, Manisa 1965 Spor Kulübü, İzmir takımlarından İzmirspor, Tire 2021 Futbol Kulübü Çeşme Belediyespor, Alaçatıspor, Bayındırspor ve Asarlık Gençlikspor, Kütayha takımlarından Tavşanlı Linyitspor, Tavşanlı Tepecikspor ve Kütahya İl Özel İdarespor, Afyonkarahisar takımlardan Belediye Bolvadin Termalspor ve Emirdağspor takımları bulunuyor.