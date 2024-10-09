HSK ad çekme sonucuna göre belirlenen 2 hakim ile 1 cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararnameyi bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca ad çekme sonucuna göre belirlenen iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararına göre; hakim adayı Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliği'ne, hakim adayı Nihan Özden Şırnak Beytüşşebap Hakimliği'ne ve Cumhuriyet Savcısı adayı Ebru Kilit ise Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.