Mondi’nin tamamına sahip olduğu iştiraki Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 28 Eylül 2026 tarihi itibarıyla faaliyetlerine kalıcı olarak son verdi. Kapanış sürecinde çalışanların grup bünyesindeki diğer iş yerlerine geçiş imkanları incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda farklı pozisyonlara yerleştirilemeyen 15 çalışanın iş sözleşmesi, İş Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında feshedildi.

9,8 MİLYON TL TAZMİNAT VE HAK ÖDEMESİ YAPILDI

İş sözleşmesi feshedilen personelin tüm yasal haklarının ödendiği belirtilen açıklamada, kesinleşen finansal tablolara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu süreç kapsamında yürütülen çalışmalar ve çalışanlarla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Doğal Kağıt bünyesinde görev yapmakta olan 15 çalışanın iş sözleşmesi, 28.09.2026 tarihi itibarıyla İş Kanunu madde 17 hükümleri uyarınca tazminatları, hak ve alacakları ödenerek sona erdirilmiştir. İş sözleşmesi sona erdirilen çalışanlara ödenen toplam kıdem ve ihbar tazminatının, hak ve alacakların tutarı 9.856.234 TL olarak kesinleşmiştir."

"FİNANSAL YAPIYA ÖNEMLİ BİR ETKİSİ OLMAYACAK"

Mondi Grubu cephesinden yapılan değerlendirmede, söz konusu faaliyet durdurma işleminin ana şirketin genel finansal yapısı ve operasyonel dengeleri üzerinde kritik bir olumsuzluk oluşturmayacağı vurgulandı.