Her yaştan vatandaşın bir araya geldiği program, sabah namazı öncesinde gerçekleştirilen kısa sohbet ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlıyor. Cemaatle kılınan sabah namazının ardından tesbihat ve dua yapılıyor. Programın sonunda ise katılımcılara sıcak çorba ikram ediliyor.

Özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte katılım gösterdiği buluşmalar, pazar sabahlarını manevi bir atmosferde değerlendirmek isteyen vatandaşları aynı çatı altında buluşturuyor. Sabahın erken saatlerinde camide oluşan birlik ve beraberlik ortamı, farklı yaş gruplarından vatandaşların kaynaşmasına da katkı sağlıyor.

Alanyurt Kuba Camii İmam Hatibi Abdullah Altun, programın yalnızca sabah namazından ibaret olmadığını belirterek, ailelerin ve çocukların camiyle daha güçlü bağ kurmasını amaçladıklarını söyledi.

Altun, “Pazar sabahlarımızı Rabbimizin huzurunda, Kur’an-ı Kerim’le, sohbetle, dua ve kardeşlikle geçirmek istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın caminin sıcak ve güzel atmosferini küçük yaşlarda yaşamalarını çok önemsiyoruz. Kadın, erkek, genç, yaşlı bütün hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte bu manevi buluşmaya davet ediyoruz.” dedi.

Her pazar gerçekleştirilen program, sabah namazının ardından yapılan dua ve çorba ikramıyla sona eriyor. Alanyurt Kuba Camii, pazar sabahının huzurunu cemaatle birlikte yaşamak isteyen vatandaşları buluşmaya davet ediyor.