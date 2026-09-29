Her yaştan vatandaşın bir araya geldiği program, sabah namazı öncesinde gerçekleştirilen kısa sohbet ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlıyor. Cemaatle kılınan sabah namazının ardından tesbihat ve dua yapılıyor. Programın sonunda ise katılımcılara sıcak çorba ikram ediliyor.

D4Bf3C20 Cc7D 4Bef B534 08270Cc4D570Özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte katılım gösterdiği buluşmalar, pazar sabahlarını manevi bir atmosferde değerlendirmek isteyen vatandaşları aynı çatı altında buluşturuyor. Sabahın erken saatlerinde camide oluşan birlik ve beraberlik ortamı, farklı yaş gruplarından vatandaşların kaynaşmasına da katkı sağlıyor.

E1862203 8808 4D80 Af5E 2D178Def5Da2Alanyurt Kuba Camii İmam Hatibi Abdullah Altun, programın yalnızca sabah namazından ibaret olmadığını belirterek, ailelerin ve çocukların camiyle daha güçlü bağ kurmasını amaçladıklarını söyledi.

Altun, “Pazar sabahlarımızı Rabbimizin huzurunda, Kur’an-ı Kerim’le, sohbetle, dua ve kardeşlikle geçirmek istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın caminin sıcak ve güzel atmosferini küçük yaşlarda yaşamalarını çok önemsiyoruz. Kadın, erkek, genç, yaşlı bütün hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte bu manevi buluşmaya davet ediyoruz.” dedi.

928E6928 714B 4D2C 9D0A 0Ea3B5Bbca7BHer pazar gerçekleştirilen program, sabah namazının ardından yapılan dua ve çorba ikramıyla sona eriyor. Alanyurt Kuba Camii, pazar sabahının huzurunu cemaatle birlikte yaşamak isteyen vatandaşları buluşmaya davet ediyor.

Kaynak: BÜLTEN