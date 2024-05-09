İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 2 ilde gerçekleştirilen “Mahzen-41” operasyonlarının başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Operasyonlar, Umut Ayaz liderliğindeki “Ayazlar” suç örgütünün kökünü kazıdı.

Operasyonlar neticesinde örgüt üyesi 9 şüpheli yakalandı. Suç örgütü mensuplarının, tefecilikten silahla nitelikli yağmaya, tehditten kasten yaralamaya, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan mala zarar verme ve kanuna muhalefet suçlarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiği belirlendi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalanırken adreslerde bulunan ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda senet ve Türk Lirası’na el konuldu.

Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen “MAHZEN-41” operasyonlarında elebaşılığını Umut Ayaz’ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız️.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya ve Çanakkale'de 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda; tefecilik, silahla nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌 Bölgede bulunan işletmelerden zorla para isteyerek işletmelere çökmeye çalıştıkları ve para vermek istemeyen işletmelere silahlı saldırıda bulundukları,

📌 Ekonomik durumu iyi olan vatandaşları tuzağa düşürerek, silahlı tehdit yoluyla rızaları dışında hesaplarından, kendi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıkları ve zorla senet imzalattıkları,

📌 Baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurları korkutarak şikayetlerinden vazgeçirdikleri ve

📌 Bölgede uyuşturucu madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌 Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri,

📌 Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile

📌 Çok sayıda senet ve Türk Lirasına el konuldu.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle.