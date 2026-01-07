Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal forması giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Rüzgar bu sezon 17 maçta 17 gol atarak maç başına 1 gol ortalaması yakalayarak kendini rekorunu da egale etti. Son 4 sezonun en iyi çıkış yapan ismi olan tecrübeli golcü, attığı gollerle 2. Lig Kırmızı grupta Kahramanmaraş İstiklal takımına büyük katkı sağladı.

Süper Lig ekiplerinin keşfedemediği yıldız isim son 3,5 sezonda 82 gol atma başarısı gösterdi.

2002-2023 sezonunda Şanlıurfaspor formasıyla 39 maçta 25 gol, 2023-2024 sezonunda Menemen FK formasıyla 39 maçta 23 gol, 2024-2025 sezonun Sarıyerspor formasıyla 32 maçta 19 gol atma başarısı gösteren golcü oyuncu, bu sezon ise Kahramanmaraş İstiklal formasıyla 17 maçta şimdiden 17 gol atma başarısında bulundu.

23 yaşında Altınordu ekibinde profesyonel olan oyuncu, 27 yaşına geldiğinde tam bir patlama yaşayarak 2. Lig ekiplerinin peşinden koştuğu gol makinesine dönüştü.

Süper Lig ekiplerinin keşfedemediği isim olan Kemal Rüzgar, attığı gollerle oynadığı tüm kulüplere adeta hayat verdi.

Golleriyle formasını giydiği ekipleri şampiyonluk yarışında tutan golcü ismin ilk yarıdaki performansını devam ettirmesi durumunda futbol kariyerinin en golcü dönemini geçirecek.

2022-2023 sezonunda 25 gole ulaşan oyuncu, geride kalan 17 haftada 9 gol daha atarsa kendi rekorunu da egale etmiş olacak. 25 Haziran 1995 yılında Almanya’nın Dillenburg şehrinde dünyaya gelen Kemal Rüzgar, Altınordu ekibinin dikkatini çekerek futbol hayatını Türkiye’de sürdürme kararı almıştı.