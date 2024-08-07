İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından önemli bir duyuru yaptı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen bir operasyonun detaylarını paylaştı. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar sonucunda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına yönelik 4 ilde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Kırklareli merkezli düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay’ın üstlendiği iki ayrı organize suç örgütüne karşı "KUYU-15" adı verilen operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında, toplamda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya, bu operasyonlarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Kırklareli merkezli 4 ilde, Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay’ın liderliğindeki iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Elebaşılarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalandı."

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar ve organize suç örgütleri kazdıkları kuyulara düşecekler" diyerek, suçlulara karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı. Ayrıca, operasyon sonucunda 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini de ekledi.