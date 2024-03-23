Tekirdağ Çorlu’da 3'üncü kattaki tırmandığı pencereden düşen bebek, 1'inci kattaki tentenin üzerine düşerek ölümden döndü. Yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 yaşındaki bebek, ailesiyle kaldığı 3'üncü kattaki ikametin penceresine tırmandı. Pencerede oyun oynarken dengesini kaybeden bebek, metrelerce yüksekten 1'inci kattaki tentenin üzerine düştü. Başından yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA