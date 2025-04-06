Okullardaki ikinci ara tatil sona erdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi pazartesi günü başlıyor.

Okullarda ikinci dönem başlıyor

Pazartesi günü ders zili yeniden çalacak ve 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci yarıyı için ders başı yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran'da sona erecek.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

LGS ve YKS maratonu başlayacak

Eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınav maratonu başlayacak. 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak.