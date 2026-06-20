Türk Telekom, iletişimin herkes için erişilebilir olması ilkesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kültür sanatın kalbi AKM başta olmak üzere müzeler, kütüphaneler, stadyumlar, toplu taşıma gibi çok çeşitli Wi-Fi hizmeti sunan Türk Telekom, her yerde ve herkes için erişim imkanı sağlıyor. Şirket, 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü’nü kutlamak amacıyla Türkiye’nin 81 iline yayılan binlerce Wi-Fi noktasında ücretsiz internet deneyimi sunuyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden değerlendirmesinde şunları söyledi: "Müşterilerimizi çağın en modern ve yenilikçi teknolojileriyle buluşturuyor, geliştirdiğimiz dijital servislerle Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, ülkemizi uçtan uca fiber ağlarla donatıyor ve 81 ilin tamamında yüksek hızda internet sunarak Türkiye’yi dünyaya bağlıyoruz. Dünya Wi-Fi Günü’ne özel olarak, Türkiye geneline yayılan binlerce noktadaki Wi-Fi ağımızı ücretsiz hale getirerek kullanıcılarımıza sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnsan odaklı stratejimiz doğrultusunda, dijital dünyanın sunduğu tüm zenginlikleri ve en yeni teknolojileri müşterilerimizle bir araya getirmeye devam edeceğiz."

Bir yılda 35 milyon GB data kullanıldı

"Herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle çalışan Türk Telekom’un Wi-Fi noktaları yoğun ilgi görüyor. 2025 yılı verilerine göre 54 milyon kullanıcı, TT Wi-Fi noktalarında toplam 35 milyon GB data kullandı. Elde edilen veriler, kesintisiz ve erişilebilir bağlantı sunan TT Wi-Fi noktalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.