Balıkesir’in dünyaca ünlü turizm merkezi Ayvalık, ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu’ na ev sahipliği yapacak. Balıkesir Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak olan Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 14 Eylül 2024’te yerli ve yabancı 1000’in üzerinde koşucunun katılımıyla düzenlenecek.

Gerçekleşecek olan Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 14 Eylül 2024 tarihinde yerli ve yabancı bin sporcunun katılımıyla koşulacak. Ayvalık’ta düzenlenen ilk yarı maraton olma özelliği taşıyan organizasyonda 21km, 10km ve 5km parkurları bulunacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, “Ege’nin incisi olan Ayvalık dünyaca bilinen bir turizm destinasyonu. Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yılı vesilesiyle Ayvalık’ın kurtuluşu haftasında bu uluslararası koşuyu gerçekleştireceğiz. Bu ve buna benzer organizasyonlar hem bölgenin turizm sezonunu uzatarak gelirlerini arttırmaya yardımcı oluyor, hem de “İki deniz bir şehir, gençlik ve spor kenti Balıkesir” vizyonumuzla da uyum gösteriyor’’ şeklinde konuştu.

Paşaliman’ ından başlayacak olan yarışlar; yarı maraton parkuru sahil yolunu takip ederek önce Setur Ayvalık Marina’ ya kadar gidecek ardından dönüp Şeytan Sofrası’na tırmanıp son olarak yine Paşalimanı’ nda sona erecek. Bu süre zarfında bazı yollar trafiğe kapalı olacak.