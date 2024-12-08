Türkiye’de bilim ve inovasyon tutkunlarını bir araya getiren İstanbul Buluş Şenliği’nin 20. yıl dönümüne Doğuş Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. Özdisan Elektronik’in organizasyon ve sponsorluğunda, Dudullu Yerleşkesi’nde gerçekleşen bu özel etkinlik, katılımcılara heyecan ve yenilik dolu anlar sundu.

JPL NASA’nın ABD’deki “Invention Challenge” yarışmasının Türkiye ayağı olarak düzenlenen ve bu yıl “Fıstık Şekeri Fırlatma Yarışması” temasıyla gerçekleşen etkinlikte, ortaokul ve lise öğrencileri ile hobiciler tasarladıkları özgün projeleri sergilediler. Katılımcılar, sadece 60 saniye içinde 5 metre uzaklıktaki hedefe 50 adet fıstık şekeri fırlatabilecek cihazlar tasarlayarak, teknik becerilerini ortaya koydu.

Bilimsel problem çözme yeteneklerinin ve takım ruhunun ön planda olduğu yarışma, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Genç yeteneklerin tasarımlarını yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, onların tutkularına ortak olurken, geleceğin mühendisleri ve bilim insanlarının gelişimlerini deneyimlediler.

20 yıldır genç beyinleri teşvik eden İstanbul Buluş Şenliği, bu yıl da bilim ve teknolojiyi bir araya getirerek enerjik ve yenilikçi projelere sahne oldu. Doğuş Üniversitesi olarak bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ve gençlerin hayallerine destek olmaktan mutluluk duyuldu.

Tatlı bir rekabetin bir araya geldiği bu eşsiz gün, sadece yarışmacılar için değil, tüm katılımcılar için ilham verici bir deneyim sundu. Geleceğin fikirlerine tanıklık ettiğimiz bu etkinlikte, bir kez daha bilimin gücünü ve gelişimin önemini hep birlikte kutlandı.