Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Doktoru sıkıntısı yaşanıyor.MARDİN (İGFA) - 200 bin nüfuslu Mardin Artuklu ilçesinde hastanede sadece bir Kulak Burun Boğaz Doktoru hizmet verirken, vatandaşlar randevu ve sıra almak için haftalarca beklemek zorunda kalıyor.

Hal böyle olunca vatandaşlar Kızıltepe ve Midyat devlet hastanelerinden randevu alabilmek için uğraşırken, bazı hastalar ise özel hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Ayrıca Radyoloji doktoru sıkıntısı nedeniyle hastalara 2 veya 3 ay için ultrason sırası verildiği ifade ediliyor.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinden bir haftadır randevu alamadığını belirten Felek İder adlı vatandaş, hastanede bir tane Kulak Burun ve Boğaz doktoru hizmet verdiği için günlerdir sıra alamadığını söyledi.

Hastaneye gidip bizzat randevu talep ettiğini ancak yine sıra verilmediğini için muayene olmadan geri döndüğünü anlatan İder,” MHRS’den randevu alamadım. Kulağımı muayene etmek için Midyat Devlet Hastanesine başvurmak zorunda kaldım. Sıra verirlerse 60 km yol kat edip oraya gidip muayene olacağım. Vatandaşlar perişan doktora muayene olabilmek için haftalarca randevu veya sıra beklemek zorunda kalıyor. Bir tane doktor yetmiyor. Yetkililerin bu olaya el atıp bu sorunu bir an önce çözmelerini bekliyoruz” dedi.

Bu arada Mardin Eğitim ve Araştırma hastanesinde birçok branşta doktor eksikliği bulunduğu vatandaşlar ise muayene için randevu alabilmek için günlerce beklemek zorunda kaldığı ifade edildi.