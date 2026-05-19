

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde 1868'de yapılan cami kullanılamaz hale gelince, 2000 yılında yıkılmasına karar verildi. Ancak mahalle sakinleri minarenin yıkılmasına rıza göstermedi. Bunun üzerine cami yıkılıp, farklı noktaya yenisi yapılırken, yıkılmayan eski minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Mahallenin meydanında yükselen minare görenlerin de ilgisini çekiyor.



Hasanpaşa mahalle muhtarı Hasan Karadeniz, "Köyümüzdeki sembol olan minaremiz 1893’te köyümüz Gürcistan’dan buraya göç ediyor. Göç ettiğimizde, köy kurulduğunda Yunanın köyü 2 sefer yaktığını yaşlılarımızdan, dedelerimizden duyduklarımızı söylüyoruz. Dedelerimiz 1893’te buraya geldiğinde yapılan her şeyin adı altında Yunanın köyü komple yaktıktan sonra sadece minaremiz kalmış. Kalan minaremiz köyümüzde yanında camisini atıl halde olduğu, camimiz yetmediği için camimiz yıkılıp, yeni camiyi başka yerde inşa ettik. Minaremizde sembol olarak köyümüzde hala bulunduruyoruz.

Bakımlarını yapıyoruz, onarımlarını yapıyoruz. Sembol olarak köyümüzde duruyor. Çok güzel bir şey oluyor. Etkinliklerde herkes geliyor yanına oturuyor, etrafına oturuyor. Görenler minareniz var caminiz niye yok diyor. Biz de tabi eskiye dayanarak Yunanın yaktığını minarenin sembol olarak kaldığını izah ediyoruz. Biz onu koruduğumuz için bu şekilde memnun oluyorlar." dedi.