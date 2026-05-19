Pazarda satış yapan üreticiler, sadece Bursa'ya ulaşmak ve yer edinmek için büyük paralar harcadıklarını dile getiriyor.Afyonkarahisar'dan gelen Yusuf Bozdoğan, 80 hayvanı 3 araçla getirdiklerini belirterek, araç başına 50 bin liradan nakliyeye 150 bin lira verdiğini söyledi.

Satamama durumunda hepsini geri götüreceklerini vurgulayan Bozdağan, "Küçük yerler 100 bin lira. Büyük yerler var 40'lık 300 bin lira. Biz 3 yere 500 bin lira verdik. Bir şey yapmadan yol parası ve kiraya 650 bin lira gitti. Daha bunun yemi, samanı var, bizim giderlerimiz var. Gerçekten hayvan getirmek eskisi gibi kolay değil" ifadesini kullandı.

Sırtındaki çuvalla hayvanlarına saman götüren Soner Yıldız, çuvalını 350 liraya aldığını belirterek, "Muş'ta böyle alsam 150-200 lira. Burada pahalı" dedi.

Muş'tan 150 küçükbaş hayvanla gelen Muammer Taştan da nakliye ve kiraya toplam 420 bin lira ödediğini ifade etti. Diyarbakır'dan gelen Yunus Emre Öner ise 850-870 kilogramlık büyükbaş hayvanlarına 370 bin ile 400 bin lira arasında fiyat istediklerini, en büyük sorunlarının yüksek maliyetler olduğunu vurguladı.

Iğdır'dan gelen Ferzande Güner, memleketinde tonu 16 bin lira olan arpanın pazarda 23 bin liraya, 6 bin lira olan samanın ise 12 bin liraya satıldığını belirterek, "Kurbancı gelmiş diye bakıp soyup soğana çeviriyorlar, mecbur alacağımızı bildikleri için yüksek fiyat çekiyorlar" dedi. Muşlu besici Soner Yıldız da memleketinde 150-200 lira olan bir çuval samanı pazarda 350 liraya almak zorunda kaldığını söyledi.