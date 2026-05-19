Programın sunuculuğunu Edebiyat Öğretmeni Ahmet Taştan yaparken, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua bölümü İshakpaşa Camii müezzin kayyumları tarafından gerçekleştirildi. Basın açıklamasını ise Bursa İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İrgül yaptı.

“Her Yer Sumud, Her Yer Direniş” sloganıyla yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıların artık bir insanlık suçuna dönüştüğü ifade edilerek, uluslararası kuruluşların ve dünya devletlerinin sessizliği sert sözlerle eleştirildi. Açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de on binlerce insanın hayatını kaybettiği, hastanelerin, okulların, doğumhanelerin ve hatta mezarlıkların hedef alındığı belirtilerek, yaşananların tarihin en ağır soykırımlarından biri olduğu vurgulandı.

Program sırasında “Zalimler için yaşasın cehennem”, “Müslüman uyuma kardeşine sahip çık”, “Katil İsrail Filistin’den defol” ve “Siyonist katiller hesap verecek” sloganları atıldı.

Mustafa İrgül açıklamasında, bundan 16 yıl önce Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Mavi Marmara’nın hatırlatarak aynı vicdani duruşun bugün Global SUMUD Filosu ile devam ettiğini ifade etti. İrgül, İsrail’in uluslararası sularda filoya müdahale ettiğini, askeri botlarla gemilerin çevrelendiğini ve çok sayıda aktivistin alıkonulduğunu belirterek bunun uluslararası hukuk açısından “deniz haydutluğu” anlamına geldiğini söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası karasularında ele geçirilen teknelerde asıl yük insanlığın vicdanıdır. İsrail, insanlığın vicdanını da susturmak istemektedir.”

Basın açıklamasında ayrıca Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılması, insani yardım geçişlerinin serbest bırakılması ve yaralıların tahliyesine izin verilmesi çağrısında bulunuldu. İsrail’in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği belirtilirken, başta Netanyahu olmak üzere İsrail yönetiminin savaş suçlarından yargılanması gerektiği ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’deki Filistin dostu sivil toplum kuruluşlarını hedef alan açıklamalarına da değinilen programda, bu suçlamaların kendileri için “onur vesilesi” olduğu ifade edildi. Platform yetkilileri, Gazze halkı için bundan sonra da her türlü sivil yardım girişimini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

İnegöl İshakpaşa Camii avlusunda gerçekleştirilen program, yapılan dua ve tekbirlerle sona erdi.