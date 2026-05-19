Karar doğrultusunda, Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi’nde yer alan bazı parsellerin orman sınırları dışına çıkarıldığı açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kroki ve koordinat bilgilerine göre, yaklaşık 4 dönümlük alanın bu düzenleme kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Kararda, orman vasfı dışına çıkarılan alanların sınırları ve koordinatları ayrıntılı şekilde belirtildi.

Düzenleme yalnızca Bursa ile sınırlı kalmadı. Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak’ta da bazı alanların karar kapsamına alındığı görüldü.

Kararda ayrıca dikkat çeken bir telafi hükmüne de yer verildi. Buna göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğünde yeni alanların Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi öngörüldü. Söz konusu alanların, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ya da Hazine’ye ait taşınmazlardan karşılanacağı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahsislerle, orman vasfı dışına çıkarılan alanların yerine yeni orman alanları oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.