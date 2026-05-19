Kaza saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi.
Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde sürücü Mustafa Ö.(36) yönetimindeki 26 SA 339 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcular Özlem Y.(34), Gülbeyaz Ö.(50), Cihan Y.(37), 3 yaşındaki Kıvanç Y. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
