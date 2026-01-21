Türkiye'nin en büyük sosyal güvenlik reformlarından biri daha hayata geçiyor. 2000 yılı ve sonrasında işe girenlerin yaşadığı "Mezarda Emeklilik" mağduriyeti, yeni kademeli sistemle son buluyor. Hükümet, 1999 öncesi haklara yakın, adil bir geçiş süreci için düğmeye bastı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teknik çalışmasını tamamladığı tabloda yaş şartları aşağı çekildi.

Yeni Kademeli Emeklilik Tablosu (2026 Taslağı) Sızan bilgilere göre, sigorta giriş tarihine göre emeklilik yaşı şu şekilde kademelendirildi. Bu tablo, 58-60 yaş şartını ortadan kaldırıyor:

Sigorta Giriş Tarihi Aralığı Kadın Emeklilik Yaşı Erkek Emeklilik Yaşı Prim Gün Şartı 9 Eylül 1999 - 2000 Arası 43 Yaş 45 Yaş 6250 Gün 2000 - 2001 Arası 44 Yaş 46 Yaş 6325 Gün 2001 - 2002 Arası 45 Yaş 47 Yaş 6400 Gün 2002 - 2003 Arası 46 Yaş 48 Yaş 6475 Gün 2003 - 2004 Arası 47 Yaş 49 Yaş 6550 Gün 2004 - 2005 Arası 48 Yaş 50 Yaş 6625 Gün 2005 - 2006 Arası 49 Yaş 51 Yaş 6700 Gün 2006 - 2007 Arası 50 Yaş 52 Yaş 6775 Gün 2007 - 2008 (Mayıs) Arası 51 Yaş 53 Yaş 6850 Gün

1999 Öncesi Girişliler İçin Ne Değişti?

Haber başlığında belirttiğimiz 1999 öncesi sigortalı olup primi yetmediği için EYT'den yararlanamayanlar (3600 güncüler veya 5000 günü bulamayanlar) da bu kapsama alınıyor.

Kısmi Emeklilik İndirimi: 1999 öncesi girişli olup prim eksiği olanlar için 15 yıl 3600 gün formülü korunurken, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş sınırı kesinleşti. Yani 58-60 yaşı beklemeden, prim gününü dolduran eski girişliler de hemen emekli edilecek.

Prim Eksiği Olanlar Borçlanabilecek mi?

Yeni düzenleme ile birlikte eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlere "İhya" (Canlandırma) fırsatı sunulacak.

Geçmişte ödenmemiş Bağ-Kur günleri veya dondurulan süreler, güncel asgari ücret üzerinden değil, daha avantajlı bir katsayı ile borçlanılarak prim gün sayısına eklenebilecek.

Yasa Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Emeklilik sistemini kökten değiştirecek bu teklifin, bütçe görüşmelerinin hemen ardından Şubat 2026 ortasında TBMM Genel Kurulu'na sunulması bekleniyor. Yasalaşma sürecinin Mart ayını bulabileceği, ilk maaşların ise Nisan 2026'da bağlanacağı öngörülüyor.