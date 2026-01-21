İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nın ardından yeni Başkanlık Divanı'nı görev dağılımı yapıldı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Memur Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.
Önceki yönetimde Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, yeni yönetimde Genel İdare Kurulu (GİK) asil üyesi oldu.
Başkanlık divanının belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Toktaş, “4. Olağan Kurultayımızın ardından ilk Genel Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik ve sayın Genel Başkanımızın yeni Başkanlık Divanını açıkladı. Başkanlık Divanında görev alan hepsi birbirinden değerli başkanlarıma diliyorum. Partimizin ve Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun emrinde mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” ifadesini kullandı.
Yeni divanda yer alan isimler ve görevleri şöyle:
- SİYASİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: ENVER YILMAZ
- TEŞKİLAT İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: YASİN ÖZTÜRK
- GENEL SEKRETER: OSMAN ERTÜRK ÖZEL
- MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: TURAN YALDIR
- MEDYA VE TANITIMDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: HÜSEYİN RAŞİT YILMAZ
- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: ALPER AKDOĞAN
- DÜŞÜNCE KURULUŞLARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: YASEMİN BİLGEL
- YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: BURHANETTİN KOCAMAZ
- AR-GE VE PARTİİÇİ EĞİTİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: PROF.DR VOLKAN YILMAZ
- YAN KURULUŞLARDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: FATİH KOCA
- HUKUK VE SEÇİM İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: HAKAN ŞEREF OLGUN
- ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: AHMET KAMİL EROZAN
- MİLLİ GÜVENLİK VE GÖÇ POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: CENK ÖZATICI
- TÜRK DÜNYASI VE YURTDIŞI TÜRKLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YRD: AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
- SAĞLIK POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: AHMET EŞREF FAKIBABA
- EKONOMİ POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: BURAK DALGIN
- KALKINMA POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: ERHAN USTA
- EĞİTİM POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: ŞENOL SUNAT
- SOSYAL POLİTİKALARDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: PROF.DR. İPEK SAYAN ÖZKAL
- KADIN VE AİLE POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: KEVSER OFLUOĞLU
- TARIM POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: KADİR ULUSOY
- KURUMSAL İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: ŞÜKRÜ KULEYİN
- MEMUR SENDİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
- PARTİ SÖZCÜSÜ VE PARLAMENTO İLE İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YRD BUĞRA KAVUNCU