Atölyeler, analitik düşünme, problem çözme ve dijital becerilerini geliştirmeyi hedefleyen içerikleriyle çocuk ve gençler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Maker Atölyeleri kapsamında Lego ile Kodlama, 3D Yazıcı, Raspberry Pi, 3D Kalem, Biyonik Robotlar ile Çocuk Bilim ve Mühendisliği Koridoru bazı eğitim başlıklarını oluştururken, atölyeler ise öğrencilerin yaş ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak ayrı ayrı gruplar halinde planlandı. Lego ile Kodlama atölyelerinde öğrenciler, algoritmik düşünmenin temellerini eğlenceli uygulamalarla keşfederken, 3D Yazıcı atölyelerinde üç boyutlu tasarım ve üretim teknolojileriyle tanışarak kendi modellerini oluşturma imkanı buluyor. 3D Kalem atölyeleri ise çocukların hayal güçlerini üç boyutlu çizimlerle somutlaştırmalarına imkan sağlıyor.

Raspberry Pi ile yazılıma ilk adım

Raspberry Pi atölyelerinde öğrenciler, donanımın temel yapısını öğrenerek yazılım dünyasına ilk adımlarını atıyor. Python diliyle gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde kodlama, sensör kullanımı ve elektronik bileşenlerle çalışma konularında uygulamalı deneyim kazanıyor.

Biyonik Robotlar Atölyesi, doğadan ilham alıyor

FESTO iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Biyonik Robotlar: Biyonik Balık Yapı Atölyesi' kapsamında öğrenciler, doğadaki canlı sistemlerden ilham alan mühendislik yaklaşımlarını deneyimliyor. Katılımcılar, kendi biyonik balıklarını tasarlayıp hareket ettirerek mühendisliğin doğayla kurduğu ilişkiyi uygulamalı olarak gözlemliyor.

Bilimsel düşünmeyi teşvik eden deney alanları

Çocuk Bilim ve Mühendislik Koridoru atölyelerinde bilim, teknoloji ve mühendislik temelli deneyler bir araya getiriliyor. Öğrenciler, deney yapma ve keşfetme süreçlerine aktif katılım sağlayarak bilimsel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Başkan Yüksel: 'Çocukların üreten bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz'

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maker Atölyeleri'nin yalnızca teknik bir eğitim süreci olmadığını vurgulayarak:

'Çocuklarımız bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasını, yalnızca bir etkinlik değil, uzun vadeli bir eğitim anlayışı olarak ele alıyoruz. Bu nedenle sömestir tatilini, onların üretebileceği, deneyimleyebileceği ve birlikte öğrenebileceği bir sürece dönüştürdük. Makina Hangar'da hayata geçirdiğimiz Maker Atölyeleri ile çocuklarımız; kodlamadan tasarıma, mühendislikten bilime uzanan alanlarda uygulamalı deneyimler kazanıyor. Bu tür eğitimleri Kartal'da çocuk ve gençlerimizle buluşturmaya, onların gelişimini destekleyen nitelikli öğrenme ortamlarını artırarak sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

Sömestir tatiline özel olarak hazırlanan Maker Atölyeleri, ay boyunca devam eden programlarıyla 30 Ocak 2026 tarihine kadar Kartallı çocuk ve gençleri bilim ve teknolojiyle iç içe bir öğrenme ortamında buluşturmaya devam edecek.