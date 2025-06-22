Emeklilik düzenlemelerinde köklü değişiklikler yolda. Meclis’e sunulması beklenen yeni torba yasa teklifiyle, prim gün sayısı eksik olan sigortalılar için kapsamlı bir reform gündeme geliyor. Özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olarak işe başlayanları ilgilendiren yeni formüller, erken emekliliğin kapılarını aralayabilir.

Prim Eksiği Olanlara Yeni Emeklilik Seçenekleri

Yaş koşulunu yerine getirmesine rağmen prim gün sayısı yetersiz kalan milyonlarca kişi için umut verici bir gelişme yaşanıyor. Hazırlanan düzenleme kapsamında, 3.600 ila 4.500 gün aralığında primi bulunan vatandaşlara yönelik esnek yaş kriterleri ve isteğe bağlı borçlanma imkanları devreye alınacak.

Bu noktada özellikle:

Doğum borçlanması

Askerlik süresi borçlanması

Staj sigortası başlangıcı gibi uygulamalar, eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler için çözüm olacak.

Kademeli Geçiş Dönemi Başlıyor

1 Mayıs 2008 sonrası sigorta girişi olan Bağ-Kur’lular ve diğer sigortalılar için kademeli emeklilik sistemi planlanıyor. Bu modelde, kişinin işe giriş tarihine göre yaş ve prim şartları kademeli olarak belirlenecek. Amaç, hem sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak hem de geçmiş dönemlerde sisteme dahil olanlar için daha adaletli bir çözüm sunmak.

Torba Yasa ile Yeni Haklar Geliyor

Hükümetin üzerinde çalıştığı ve yakında Meclis’e sunulması beklenen torba yasa taslağı, emeklilik hayali kuran vatandaşlar için çok önemli haklar barındırıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte:

Eksik primi olanlar sisteme yeniden dahil olabilecek

Emeklilik yaşı esnekleşecek

Kademeli geçiş modeli ile emekliliğe adım atmak kolaylaşacak

Bu gelişmelerin kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, hangi grubun ne şekilde faydalanabileceği netleşecek.

Yıllardır Bekleyenler İçin Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Prim gününü tamamlayamadığı için yıllardır emeklilik bekleyen vatandaşlar için bu düzenleme adeta bir dönüm noktası olabilir. Özellikle 2000–2008 yılları arasında sigorta girişi olup da primlerini tamamlayamayanlar, bu yeni modelle emeklilik hayaline kavuşabilecek.