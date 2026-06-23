Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürülürken bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.