Harici şarj cihazı olarak da tanınan powerbank, özellikle de evde olmadığımız zamanlarda telefon ve tablet gibi elektronik aletleri şarj etmek için kullandığımız taşınabilir şarj cihazlarıdır. Kolaylıkla taşınabilen ve her ortamda kullanılabilen powerbank, cep telefonu, tablet, kamera, oyun konsolları ve hatta laptopları bile şarj edebilir.

Bu yazımızda sizler için en iyi powerbank markaları hakkında öneriler sunduğumuz bir powerbank tavsiye listesi hazırladık, ancak hemen öncesinde “Powerbank alırken nelere dikkat etmek gerekir?” başlığını ve altında verdiğimiz bilgileri dikkatle okumanızı ve tercihinizi yaparken dikkate almanız gerekenleri öğrenmenizi öneririz.

Powerbank Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Powerbank çeşitleri arasında kafanız karıştıysa, size powerbank alırken alırken dikkat edilmesi gereken 5 önemli noktadan bahsedelim. Hangi markayı alıyor olursanız olun, en iyi taşınabilir şarj cihazı hangisidir diye sormadan önce powerbank seçimi sırasında bu 5 maddeye mutlaka dikkat etmeye çalışın.

Şarj Çıkış Noktalarının SayısıKısaca, powerbankin kaç cihazı aynı anda şarj edebildiğinin önemli olduğunu söylememize gerek bile yok. Bir powerbank alırken kaç cihaz birden şarj edebileceğinizi hesaplayıp ona göre tercih yapmanız faydalı olacaktır. BoyutBoyut en iyi powerbankler için en büyük değerlendirme kriterlerinden biridir. Çok büyük bir powerbank almak, onun cebinize sığmasını zorlaştıracak ve kullanım pratikliğini azaltacaktır. Yanınızda devamlı olarak gezdirdiğiniz bir çanta varsa elbette boyut bir sorun olmaktan çıkacaktır. Şarj KapasitesiBirçok powerbankin şarj kapasitesi, 5000 ila 20000 mAh arası değişiklik gösterir. Ancak nadir de olsa 30000 mAh üstü powerbankler bulmak da mümkündür. Şarj kapasitesinin yüksek olması, cihazınızı ne kadar şarj edebileceğinizi etkileyen önemli bir detaydır, birçok kullanıcının ilk baktığı ayrıntı da bu sebeple şarj kapasitesidir. VoltajAslına bakarsanız dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri de voltajdır. Çünkü bir powerbankin sahip olduğu voltaj değeri, telefonunuzun bataryasının voltaj değerinden yüksek olursa bu zamanla telefon bataryanızın bozulmasına sebep olabilir. FiyatFiyat, birçok üründe olduğu gibi Powerbank’ler için de dikkat etmemiz gereken ayrıntılardan biridir ve biz de makalemizde her bütçeye uygun powerbanklere yer vermeye çalıştık.

En İyi Powerbank Markaları Önerileri

Sıra geldi powerbank seçimi yapmaya. İşte “hangi powerbanki almalıyım” sorunuza çözüm niteliğindeki en uygun fiyatlı, en büyük, en kaliteli, en güçlü ve en yüksek kapasiteli en iyi powerbank tavsiyeleri.

Xiaomi Mi Powerbank 3

Powerbank tavsiye listemize, en iyi taşınabilir şarj cihazı hangisidir sorunuza yanıt niteliğinde üretilen bir ürünle başlıyoruz. 20000 mAh’lık kapasitesiyle dikkat çeken ve en iyi hızlı şarj eden powerbankler arasında olan Xiaomi Mi Powerbank’in kendine has bir hızlı şarj etme özelliği bulunur. Nerede olursanız olun telefon ve tablet gibi cihazlarınızı kolaylıkla şarj edebilirsiniz.

Xiaomi Mi Powerbank 3 Özellikleri

Ttec ReCharger Powerbank (Mini)

En iyi powerbank listemizin sıradaki üyesi Ttec ReCharger Powerbank Mini. 10000 mAh bataryasıyla Ttec ReCharger, oldukça pratiktir ve bataryanın sahip olduğu enerjiyi lazer LED göstergelerle rahatlıkla anlayabilirsiniz. Cihazlarınızın acil şarja ihtiyacı olduğu durumlar için hızlı şarj özelliği bulunan ürünün, 2 adet de şarj çıkışı bulunuyor.

Ttec ReCharger Powerbank (Mini) Özellikleri

Samsung EB-P3300X

En iyi powerbank tavsiye listemizin sıradaki üyesi olan Samsung EB-P3300, 10000 mAh kapasitesi ile birlikte telefonunuzu birkaç kez şarj etmenize olanak tanır, ayrıca oldukça küçük bir yapıya sahiptir ve kolayca yanınızda taşımanız da mümkündür. Hızlı şarj özelliği ve yeterli kapasitesiyle en iyi powerbankler arasında gösterilen Samsung EB-P3300, hem kullanıcı yorumları içerisinde oldukça olumlu görüşler alıyor, hem de küçük powerbank arayanlar için tercih edilmesi gereken ürünlerin başınca geliyor.

Samsung EB-P3300X Özellikleri

Xiaomi Redmi 20000 mAh Powerbank

Powerbank önerileri listemizin sıradaki üyesi, piyasadaki en büyük powerbankler arasında gösterilen bir canavar. Xiaomi’nin birçok ürününde karşımıza çıkan Redmi, bu kez de 20.000 mAH’lık dev bir kapasiteye sahip bir powerbank ile karşımıza çıkıyor. Telefonunuzu defalarca kez şarj edebilen bu powerbank, hızlı şarj etme özelliğini de içinde barındırıyor.

Xiaomi Redmi 20000 mAh Powerbank Özellikleri

Deji 10000 mAh Powerbank

Neredeyse her tür cihazınızla uyumlu olarak çalışabilen Deji Powerbank, en uygun powerbank önerilerinden biridir ve ek olarak wi-fi (wireless) özelliği de bu powerbankta bulunmaktadır. Ürünün en beğenilen özelliklerinden biri uzun ömürlü olması ve şarj kapasitesinin yeterli seviyede olması.

Deji 10000 mAh Powerbank Özellikleri

Philips DLP10026 Powerbank

Philips, lityum polimer pile sahip bu powerbank sayesinde telefon ve tabletlerinizi oldukça hızlı şekilde şarj etme olanağını sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de pratikliği artırıyor ve sizi kablolardan kurtarıyor. Philips DLP10026’nın 10000 mAh’lık batarya kapasitesinin ise oldukça yeterli olduğunu düşünüyoruz ve en iyi powerbank listemize dahil ediyoruz.

Philips DLP10026 Powerbank Özellikleri

Anker PowerCore Select 10000 mAh Powerbank

En iyi powerbank markası listemize girmeye hak kazanan ve 10000 mAh’lık pil kapasitesiyle karşımıza çıkan Anker PowerCore, iki cihazı aynı anda hızlı şarj edebilmesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Firma, Anker PowerIQ adını verdikleri kendi hızlı şarj patentlerine sahip.

Anker PowerCore Select 10000 mAh Powerbank Özellikleri

Dexim Sy15 Powerbank

Kaliteli powerbank arayışınızı sona erdirmeyi görev edinmiş bir ürünle en iyi powerbank listemize devam ediyoruz. 10000 mAh kapasitesiyle Dexim Sy15, oldukça yeterli bir batarya gücüne sahip. Hızlı şarj özelliği ve iki cihazı aynı anda şarj edebiliyor olması ürünün en sevilen özellikleri arasında. Ayrıca nispeten rakiplerine göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Dexim Sy15 Powerbank Özellikleri

Duracell PB3 Powerbank

En iyi powerbank markası listemize girmeye hak kazanan Duracell, pillerine benzer tasarıma sahip olan 10050 mAh’lik powerbank ile birlikte rakiplerine bu alanda da gözdağı veriyor. Oldukça kendine has bir şarj göstergesi ve hızlı şarj özelliği ise dikkat çeken özellikleri.

Duracell PB3 Powerbank Özellikleri

Spigen Essential F711 Powerbank

En iyi powerbank önerileri listemizin son sırasında, tasarımıyla dikkat çeken Spigen Essential F711 bulunuyor. Bu ürün kolayca taşınabilir ve nerede olursanız olun cihazlarınızı oldukça pratik şekilde şarj edebilir. 10000 mAh’lık batarya kapasitesi ve hızlı şarj özelliği de bulunmaktadır.

Spigen Essential F711 Powerbank Özellikleri

Kaynak: Techradar