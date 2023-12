Burada, 2020’de denemeniz gereken en popüler mobil oyunların bir listesini derledik. Bununla birlikte, sizi oyalamayalım ve listeye gelelim.

1. PUBG MOBILE

PUBG Mobile, dünyanın 1 numaralı mobil oyunudur. 100’den fazla ülkede en popüler mobil oyun uygulaması haline geldi. PUBG’nin PC versiyonu piyasaya sürüldüğünde, oyuncuların bilinmeyen bir adaya inip zirvede olmak için savaşacağı yeni bir battle royale konsepti tanıttı. Alan, oyuncuları yaklaştırmak için yavaş yavaş küçülecektir.

PUBG mobile’daki haritalar, bilgisayardaki ile aynı, hatta harita isimleri aynı. PUBG mobile, Tencent Games’in dahili bir bölümü olan Lightspeed & Quantum Studio tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

PUBG mobile’ın benzersiz noktası, mobil oyunculara sunduğu seçeneklerin sayısıdır. Listeyi gözden geçirirseniz, sonsuzdur. Arcade modunda mini bölge modu, savaş modu ve keskin nişancı modunuz var. Tüm bu modlar hem TPP (Üçüncü Kişi Perspektifi) hem de FPP (Birinci Kişi Perspektifi) sunucuları için kullanılabilir. Silah geri tepmesi de gerçeğe çok yakın. Silahların nişan alması ve ateşlenmesi de çeşitli ataşmanların kullanılmasıyla önemli ölçüde geliştirildi. Ayrıca, oyunda herhangi bir bilgisayar korsanı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olan öldürme kamerası da alacaksınız.

PUBG’nin yapımcıları Python’daki uzmanlıklarından yararlandı ve bunu tüm zamanların en sevilen battle royale mobil oyun uygulamasını geliştirmek için kullandı.

2. Call of Duty: Mobil

Play Store ve App Store’daki 50.000.000’den fazla indirme ile Call of Duty, grafikleri, akıcı oynanışı ve COD tarihindeki hayranların en sevdiği haritalarıyla oyun topluluğunu yönetiyor. Oyunculara iki mod sunar: 100 oyunculu deneyimde hayatta kalmanız gereken Battle Royale ve geleneksel 5’e 5 takım tabanlı savaşa katılacağınız Çok Oyunculu.

Eğlence burada bitmiyor; Bu oyun 2019’daki en bağımlılık yapan mobil oyunlardan biriydi. Şimdi yeni güncellemelerle birlikte, zombi aksiyonu ve keskin nişancı ile keskin nişancı savaşı gibi diğer birçok oyun modunu içeriyorlar. Ayrıca yakın zamanda Summit adlı yeni bir harita da eklediler.

Call of Duty: Black Ops ve Modern Warfare’den ikonik karakterler olarak oynayın. Oynaması çok kolay ama ustalaşması çok zor. Olağanüstü oyun mekaniği, silah geri tepmesi, artırılmış gerçeklik nişangahı kapsamı ve drone saldırılarının harika kontrolü gibi unsurların gerçekçiliğine odaklanıyor ve bu oyunu süper bağımlılık yapıyor. Kolay kontroller ve mükemmel sunucu tutma, pastadaki tatlı kirazlardır.

Call of Duty, oyun topluluğu ve yapımcılar için mutlak bir kazançtır. Yapımcılar, oyun motoru Unity’nin gücünden yararlandılar ve sadece piyasayı çivilediler. Tüm zamanların en popüler mobil oyunlarından biri olmasının nedeni budur.

3. Game of Thrones: Beyond the Wall

Game of Thrones, birçok rekora imza atan en popüler web dizilerinden biridir. 8. sezonun hayal kırıklığı yaratan bir sonu olmasına rağmen, insanlar gösteriyi sevdi. Şimdi, Behavior Interactive, HBO ve Gaea ile ortaklaşa Game of Thrones: Beyond the Wall’u piyasaya sürmeyi planlıyor. Oyun şu anda beta test aşamasındadır (dahili olarak ve yalnızca GOT topluluğu ile). Ancak bazı özellikler GOT topluluğu üyeleri tarafından Reddit aracılığıyla açıklandı.

Winterfell savaşında öldürülen önceki Lord Commander “Brynden Bloodraven Rivers” olarak Gece Nöbetçileri’nin Lord Komutanı olarak oynama fırsatınız olacak. Watchers on the Wall topluluğuna göre Jon Snow (Aegon Targaryen) ve Daenerys Stormborn (Targaryen) olarak oynama seçeneğiniz olacak. Bu RPG (Rol Yapma Oyunu) 2020’nin en çok beklenen mobil oyunlarından biri olacak. Üstelik en popüler mobil oyunlardan biri olma potansiyeline sahip. Oyuna buradan ön kayıt yaptırabilirsiniz.

4. Tom Clancy’s Elite Squad

İkonik bilgisayar oyunu Tom Clancy’s Elite Squad şimdi mobil cihazlara geliyor. Ubisoft Studios tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz bir RPG olacak. Bu oyunun iOS ve Android için piyasaya sürülmesiyle Rainbow Six, Splinter Cell ve Ghost Recon’dan tüm favori karakterlerinizi seçip bir araya getirebilirsiniz. 2020’nin en popüler mobil oyunlarından biridir.

Geliştiriciler, bunun gerçek zamanlı bir savaş rolü oynayan mobil oyun olacağını doğruladılar. Burada oyuncular karakterlerini bir araya getirip yükseltecek ve onları sezgisel gerçek zamanlı 5v5 savaşına yönlendirecek. Tom Clancy’s Elite Squad bu yıl piyasaya sürülecek, ancak çıkış tarihi henüz geliştirici tarafından onaylanmadı. Geliştiricilerle Facebook sayfaları aracılığıyla iletişim halinde kalabilirsiniz.

5. Minecraft: Pocket Edition

Minecraft: Pocket Edition, efsanevi PC oyunu Minecraft’ın mobil versiyonudur. Her tür akıllı telefon ve tablette mevcuttur. Hem iOS hem de Android platformlarını destekler. Mobil versiyonun oynanışı PC versiyonuna benzer. Ücretli uygulamaya gitmeden önce bir deneme sürümü de var. Oyuncular, ya tüm kaynaklara sahip olacakları yaratıcı modda oynayabilecekleri ya da envanterde hiçbir şeye sahip olmayacakları ve her şeyi sıfırdan kazanmak zorunda kalacakları hayatta kalma modunu oynayabilecekleri seçeneklere sahiptir.

Hayatta kalma modu en zorlu moddur; Örümcekler, sürüngenler veya zombiler tarafından yakalanırsanız, tüm kaynaklarınızı kaybedersiniz ve baştan başlamanız gerekir.

Minecraft topluluğu, oyunun PC sürümü ilk olarak 2009’da piyasaya sürüldüğünden çok geniştir. Mobil sürüm Java sürümüyle aynıdır, bu nedenle; bayılacaksın.

6. Stranger Things: The Game

Stranger Things: The Game, Ağustos 2019’da piyasaya sürülen 16 bitlik sanat tarzı bir oyundur. Netflix hiti “Stranger Things 3 ”’ü hatırlıyor musunuz? Hikaye aynı kalır. Bununla birlikte, oyun size tamamlamanız gereken bazı ekstra görevler verecek ve bu da oyunu çok ilginç kılıyor. Oyun, kullandığınız cihaza göre sizi dört farklı patronla karşı karşıya getirecek.

Oyun bir aksiyon-macera oyunudur ve Hawkins’i ve çevresini keşfetmenizi sağlar. Bulmacaları çözün, yumurta ve cüceler toplayın ve gizemleri çözün. Stranger Things: The Game, 2020’de oynanması gereken bir mobil oyundur.

7. League of Legends: Wild Rift

Sırada, Riot Games’ten uzun süredir söylentiler bulunan bir mobil oyun var. League of Legends: Wild Rift, League of Legends’ın onuncu yıldönümü kutlamaları sırasında bir dizi yeni sürümle birlikte duyuruldu. PC muadili ile aynı 5v5 MOBA oynanışına sahip ve daha mobil uyumlu hale getirmek için ayarlamalar içeriyor.

Bu ayarlamalar oyunun sıfırdan yeniden inşa edilmesini gerektirdiğinden, tüm şampiyonlar lansman sırasında mevcut olmayacak. Çıkışta yaklaşık 40 şampiyon mevcut olacak, ancak çoğunun yetenekleri değiştirilecek. Maç süreleri de 15-18 dakikaya indirilecek.

League of Legends şu anda dünyanın en popüler oyunlarından biri ve Wild Rift’i piyasada en çok beklenen Android oyunlarından biri yapıyor. Birkaç aylık alfa testinin ardından Aralık ayında açık bölgesel betaya girecek. Şimdilik Kuzey Amerika testi için bir tarih yok, ancak Avrupa’daki ve diğer bazı bölgelerdeki kullanıcılar 10 Aralık’ta erişim elde edecek.

8. Genshin Impact

Genshin Impact, gacha mekaniğine sahip bir aksiyon RPG oyunudur. Oyun, aynı zamanda 2020’nin en iyi oyununu seçti. Etkileyici görselleri ve mükemmel oyun deneyimi ile piyasaya sürülmesinin ardından büyük beğeni topladı. Biraz Zelda: Wild of the Wild’a benziyor ve davranıyor, ama kimse gerçekten umursamıyor gibi görünüyor.

Oyunun bir parti sistemi var ve diğer gachalara benzer bir gacha sistemi aracılığıyla yeni karakterler çağırıyorsunuz. Bununla birlikte, görsel öğeler, oyun mQekaniği ve tamamen açık dünya (planörle birlikte), oyunun türünün çoğundan çok daha az kısıtlayıcı hissettiriyor. Geliştirici bunu karıştırmadıkça, uzun süre mükemmel kalmalıdır. Elbette, daha fazlasını görmek istiyorsanız, burada başka mükemmel gacha oyunları da var.

9. Legends of Runeterra

Legends of Runeterra, bu listedeki en yeni Android oyunlarından biridir. Bu, Hearthstone gibi oyunlara benzeyen çevrimiçi bir savaşçıdır. Oyuncular kartları ve kahramanları toplar, ardından bu kartlardan ve kahramanlardan desteler oluşturur. Daha sonra çevrimiçi olarak rakiplerle savaşıyorsunuz.

Oyun, rastgeleliği olabildiğince ortadan kaldırır ve genel olarak iyi bir oyun deneyimi sağlar. Oyunda 24 şampiyon ve bir sürü kart var ve arkadaşlarınızı da sizinle düello yapmaya davet edebilirsiniz. Hearthstone bu listeyi uzun süre takmıştı, ancak bu alanda yeni bir şampiyonun zamanı geldi.

10. Pokemon GO

Pokemon GO, Temmuz 2016’da mobil oyun sahnesinde patladı ve hemen şimdiye kadarki en iyi Android oyunlarından biri haline geldi. Ingress’e benzer, gerçek dünyada dolaştığınız, Pokemon yakaladığınız, küçük yan görevleri tamamladığınız, Spor Salonları için savaştığınız ve eşyaları yeniden doldurmak için Pokestops’a vurduğunuz, artırılmış gerçeklik oyunudur.

Dünyanın en popüler mobil oyunu olarak kitaplardaki neredeyse her rekoru kırdı. Neyse ki, oyun yeni özelliklerle sık sık güncelleniyor. Daha yeni özellikler arasında bir AR kamera modu, yeni Pokemon ve bir sürü başka düzgün şey var. Niantic ayrıca benzer mekaniklere sahip bir Harry Potter AR oyunu olan Harry Potter: Wizards Unite’ı da piyasaya sürdü.

11. Stardew Valley

Stardew Valley, 2019’daki en iyi premium oyunlardan biri ve genel olarak en iyi oyunlardan biridir. Bazı RPG unsurlarına sahip bir çiftçilik simülatörüdür. İhmal edilmiş bir çiftlik ile başlıyorsunuz ve onu eski ihtişamına kavuşturmalısınız. Oyuncular balık yakalar, mahsul yetiştirir, hayvancılık yapar ve çeşitli kasaba halkıyla etkileşime girer. Hatta evlenebilir ve bir ailen olabilir.

Retro grafikler işleri basit tutmaya yardımcı olur, ancak oyunda onlarca saatlik içerik vardır. Ayrıca, kontroller basittir ve oyun içi etkileşimlerin çoğu büyüleyici ve eğlencelidir. Tamamen gerçekçi olmasa da mobil cihazlardaki en iyi çiftçilik simülasyonudur. Google Play Pass’e abone olursanız da ücretsizdir.

12. The Room series

The Room, dört bulmaca oyunundan oluşan bir seridir. Bulmaca türünü mobil cihazlarda gerçekten iyi yapan ilk franchise oldu. The Room serisindeki en son oyun, öncekiler kadar popüler ve en iyi Android oyunları arasında yer alıyor. The Room bir dizi kaçış bulmaca oyunudur. Her odada bir sürü gizemli nesne var. Amacınız bulmacaları çözmek ve dışarı çıkmak. Daha da benzersiz nesneler bulmak ve oyunu kazanana kadar bulmacalarını çözmek için odadan odaya ilerlersiniz. En sonuncusu The Room: Old Sins, buluttan tasarruf, Google Play Oyunlar başarıları ve hatta küçük bir keşif öğesi içerir. Bu, onu ilk üç oyunun saf bulmaca deneyiminden ayırıyor. Bunların hiçbiriyle yanlış gidemezsin. Hepsi çok iyiler.