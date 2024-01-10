Kahve sever misiniz? Cevabı tahmin etmek pek de zor değil. Evet evet, biz de! En iyi kahve makinesi, tam istediğiniz anda (veya ihtiyaç duyduğunuzda) güzel ve taze bir kahve keyfi sürebileceğiniz anlamına gelir. Özellikle de son dönemde birçoğumuz evden çalıştığımız veya evden eğitimle hokkabazlık yaptığımız için, enerjik bir sabah geçirmenin yolu taze bir kahve yudumlamaktır. Ve kahveyi evinizde kolaylıkla hazırlayabilecek olmak, bir fincan içmek için dışarı çıkma zorunluluğunuzu ortadan kaldırır. Tam bir kazan-kazan durumu.

Ve bunlar bir kahve makinesiyle kumar oynamak için yeterince iyi bir neden değilse, o zaman en iyi kahve makinesi markası seçenekleri listemize bir göz gezdirmenizi öneririz. Bu cihazlar Türk kahvesi, filtre kahve, cappuccino ve espresso gibi kahveleri kolaylıkla yapabileceğiniz ürünlerden oluşuyor.

En İyi Kahve Makinesi Listesi

1. Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi

Söz konusu Türk kahvesi olduğu takdirde akıllara gelen ilk modellerden biri, Arçelik Telve Türk kahvesi makinesidir. Türk kahvenizi bol köpüklü şekilde hakkını vererek pişirme becerisine sahip bu makinenin neden bu kadar çok sevildiğini dilerseniz birlikte maddeler halinde inceleyelim.

Uzunluğu 28, derinliği 21,5 ve genişliği 22,8 cm ölçülerinde.

Ağırlık olarak tam 3,55 kg.

1500 wattlık bir güce sahip olması sebebiyle kahveleri hızlı bir şekilde pişirme olanağı sağlar.

1,5 litre kapasiteye sahip su tankı sebebiyle tek seferde 6 (cezve başına 3) fincan kadar kahve yapmanız mümkündür.

2 ayrı cezvesi bulunması sebebiyle çeşitli şeker düzeylerinde kahve pişirmeniz de opsiyonlarını arasında.

İçeriğindeki indüksiyon teknolojisi sayesinde kahvenizi ideal sürede ve sıcaklığa sahip olarak pişirerek “közde kahve” keyfi sürmenizi sağlıyor.

3D pişirme teknolojisiyle birlikte cezveyi her açıdan ısıtır ve geleneksel Türk kahvesi tadını her cezveye eşit şekilde yayar.

Cooksense patentine sahip köpük düzenleme teknolojisi sayesinde kahvenin köpüğü ideal düzeye geldiği zaman pişirme işlemini tamamlıyor.

Anti Spill tech ile taşmayı engelliyor.

BPA içermeyen şeffaf yapıdaki su tankı kolaylıkla temizlenebilir.

Paslanmaz çelik olarak tasarlanmış cezveyi her kullanımdan sonra kolaylıkla temizlemeniz mümkün.

Arçelik Telve Türk kahvesi makinesinin fiyatı ortalama olarak 1500-1800 TL değerinde değişiklik gösteriyor.

Arçelik Telve Türk kahvesi makinesi ve bol köpüklü kahve pişirme özelliği, taşırmadan kolayca pişirebiliyor olması, su haznesinin çıkabiliyor olması ve pratik bir temizlenişi sebebiyle oldukça beğeniliyor.

2. Karaca Hatır Türk Kahvesi Makinesi

Bir fincan kahvenin kaç yıl hatırı var? Orasını bilemeyiz ancak bu sözü bizlere hatırlatan Karaca, Hatır Türk kahve makinesi ile en beğeni toplayan kahve makinesi modellerinden birine sahip. Dilerseniz bu makinenin özelliklerine detaylı bir bakış atalım

22x45x22 cm’lik ölçülere sahip.

1,56 kilogramlık ağırlığıyla oldukça hafif!

1500 wattlık güce sahip olması sebebiyle hızla ısınıp kahvenizi kolayca pişirmenize olanak tanıyor.

Bir seferde 5 fincana kadar pişirebiliyor.

Isı ayarını otomatik bir şekilde gerçekleştiriyor.

Pişirme sırasında taşma önleyici sistem sayesinde bu anlamda da sorun yaratmıyor.

Karaca Hatır Türk kahvesi makinesinin fiyatları ise ortalama 530 ila 700 TL olarak değişiyor.

Karaca Türk kahvesi makinesi ve sahip olduğu şık yapısı, kahveleri bol köpüklü şekilde hazırlayabilmesinden ötürü oldukça beğeniliyor.

3. Arzum Okka Minio Kahve Makinesi

“Okkalı bir kahve” deyiminden ilham alınarak tasarlanan ve közde kahve deneyimini en güzel şekilde veren kahve makinelerinden biri olan Arzum Okka Minio, şık tasarım ve gelişmiş performansıyla göz dolduruyor. Dilerseniz özelliklerine yakından bakalım.

40x23x28 cm’lik ölçülere sahip.

3 kg’lık bir ağırlığa sahip.

880 watt güçlük bir performans.

Arzum Okka Minio Duo, ağır ateşte bol köpüklü Türk kahvesi olanağı.

Bir seferde 8 fincan birden pişirebiliyor olmanız ise çok nüfuslu aile toplantılarınıza renk katacak.

Pişirme algılama sensörleri ile taşmayı engeller.

Ses ve ışık alarm sistemleri, kahveleriniz hazır olduğunda sizi uyarır.

Arzum Okka Minio Duo kahve makinesi 588 ila 799 TL’lik bir değere sahip.

Arzum Okka Türk kahvesi makinesi tek pişirme esnasında 8 fincan kahve pişirebiliyor olmasından ötürü, ek olarak lezzet ve performansıyla kullanıcı yorumlarından geçer not alıyor.

4. Fakir Kahve Makinesi (Kaave)

Pratik kullanılabilirliği, şık tasarım ve yaptığı leziz kahvelerle beğenileri alan kahve makinelerinden biri de Fakir Kaave. Peki, bu ürün neden bu kadar seviliyor? Gelin detaylarına bakalım.

22x18x26 cm ölçülere sahip.

1,2 kg ağırlık.

735 watt gücü ile uygun sürelerde kahve hazırlayabiliyor.

1 Litre kapasitesi ile 4 fincana kadar tek seferde pişirme olanağı sağlıyor.

Sürahi tasarımı onu kendine has bir görünüme sahip kılıyor.

Tek tuşla oldukça basit bir kullanış.

Kahvenin hazır olduğunu belirten ışık uyarı sistemi.

Fakir Türk kahvesi makinesinin fiyat etiketleri 400 ile 500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Fakir Kaave kahve makinesinin pratikliği, bol köpüklü ve lezzetli kahve yapma becerisi en sevilen özellikleri.

5. Korkmaz Kahve Makinesi

Bir gününü dahi Türk kahvesi olmadan geçiremeyenler için üretilen Korkmaz Kahvekolik kahve makinesi, lezzet ve pişirme hızı performansı ile beğenilen bir ürün. Detaylarına birlikte göz atalım.

35x45x50 cm ölçülerinde.

2 kg ağrlığında.

600 watt gücünde ancak 400 watt verimli enerji tüketimi modunda leziz kahveler pişirebiliyor.

Tek seferde 4 fincan kahve kapasitesi var.

Cezvesi paslanmaz çelikten üretildiği için hem kahveyi hızlı bir şekilde pişirebiliyor hem de uzun soluklu bir kullanım sunuyor.

Otomatik kademeli kahve pişirme özelliği ile kahveyi istediğin pişmişlik seviyesinde hazırlamanı sağlıyor.

Kahveyi pişirdikten sonra kendisi otomatik olarak kapanıyor.

Sıcaklık algılayıcı sistemi ve taşma önleyici sensörü ile kahvenin pişirken taşmasını engelliyor.

Korkmaz kahve makinesinin fiyatı ortalama olarak 339 TL değerinde.

Korkma Kahvekolik kahve makinesinin çelik malzemeden üretilmesi ve otomatik pişirme seviyesi ile kahveyi yakmadan pişirmesi çok beğenilmiş.

6. Sinbo Filtre Kahve Makinesi

Sabah taze demlenmiş filtre kahvenin yaydığı koku gibisi var mı? Hem pratik bir kullanımı hem de üstün lezzeti sebebiyle hem de ekonomik fiyatıyla Sinbo Filtre Kahve Makinesi tam da aranan kan niteliğinde. Özelliklerine ayrıntılı bir şekilde bakalım.

50x40x30 santimetrelik ölçütlere sahip.

980 gram ağırlığındaki cihaz, oldukça hafif.

0,75 litrelik kahve kapasitesine sahip.

Homojen demleme özelliği ile eşsiz.

Damlatmayı önlemesi için düzenlenmiş sistemi, damlamayı tamamen engelliyor.

Kahvenin ısısını uzun bir süre koruyabildiği için, uzun bir kahve keyfi sunuyor.

Kolayca çıkarılabilen filtresini elde yıkamanız ise oldukça kolay.

Işıklı göstergeye sahip aç/kapa tuşu kahvenin hazır olup olmadığını belirtiyor.

Sinbo filtre kahve makinesinin fiyatı yaklaşık 170-180 TL bandında değişiklik gösteriyor.

Sinbo filtre kahve makinesinin performansı fiyatına göre epey iyi bulunmuş. Kahveyi sucak tutma performansı beğenilmiş.

7. Delonghi Expresso ve Cappuccino Makinesi

En iyi kahve makinesi sıralaması listesini biraz daha genişletip, hem espresso hem de cappuccino makinesi olarak kolayca kullanılabilen eşsiz bir ürünü sizlere getirdik. Oldukça gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Delonghi kahve makinesini ayrıntılarıyla inceleyelim.

24×18,5×30,5 cm’lik ölçüler

4,84 kg’lık ağırlık

1,1 L’lik geniş su kabı.

Paslanmaz çelik pişirme kabı ile uzun ömürlü.

Su ve buharların sıcaklığını ayrı ayrı kontrol eden filtreler.

Sıcak ve kremsi süt köpüğü yapabilen bir süt köpürtme başlığı bulunur. Ayrıca kolayca çıkarılabilir ve temizliği de basittir.

Delonghi kahve makinesinin fiyatları ortalama 1400 ile 1640 TL arasında değişiyor.

Delonghi cappuccino ve espresso makinesinin performansı ve süt köpürtme özelliği çok seviliyor. Expressoları ise özellikle tavsiye edilir.

8. Tchibo Kapsül Kahve Makinesi

Her açıdan kaliteli sıcak içecekler yapabileceğiniz Tchibo Kapsül Kahve makinesi, Espressodan filtre kahveye kadar aradığınız tüm içecekleri kolaylıkla pişirebiliyor.

20x38x29 santimetrelik ölçüler

4 kilogramlık bir ağırlık.

1,2 L’lik dev su tankı.

1050 watt’lık gücüyle kahvenizi hızla pişirebilir.

Bu eşsiz kahve makinesinin espresso, caffe krema ve filtre kahve olmak üzere 3 içecek türü bulunuyor. Bu kahve çeşitlerinin hepsini özel olarak hazırlayabileceğiniz ek 3 basınç seçeneği bulunur.

Ayrıca çay yapmanıza olanak tanıyan sıcak su fonksiyonu ve süt köpürtücüsü de mevcut.

Üstün kireç çözme özelliği sebebiyle uzun dayanıklılığa sahiptir.

Tchibo kahve makinesi ortalama 2350 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.

Bu kahve makinesinin üstün kalitesi, performans ve temizlik yönünden sunduğu pratiklik insanlar tarafından çok beğeniliyor.

9. Beko Mini Keyf Türk Kahvesi Makinesi

Lezzetli ve kolay şekilde Türk kahvesi hazırlamak istiyorsanız, kullanabileceğiniz en kaliteli seçeneklerden biri de Beko Kahve Makinesi’dir.

17,9×15,7×23,7 santimetrelik ölçüler.

2,3 kilogram ağırlık ölçütü.

670 watt gücüyle, tek seferde 3 kahve yapabiliyor.

Pişirme durumunu takip edebileceğiniz bir gösterge, ek olarak hazır olduğunda bunu bildiren alarm sistemi.

Anti Spill özelliği ile taşmayı engeller.

Beko Türk kahvesi makinesi ortalama 499 TL’lik bir fiyata sahip.

Kullanım kolaylığı ve fiyatı sebebiyle Beko Türk kahvesi makinesi oldukça beğenilen bir ürün.

10. Bosch Kapsüllü Kahve Makinesi

En iyi kahve makinesine dair yaptığımız listenin son üyesi, Bosch’un kapsüllü kahve makinesidir. Ürünün genel özellikleri şu şekilde.

16,9x31x25,1 santimetrelik ölçüler.

2,4 kilogram ağırlık.

1300 watt’lık güç ile kahveleri hızlı şekilde hazırlar.

0,7 litrelik kahve haznesi.

Kahve hazır olduğu takdirde otomatik olarak kapanır ve alarm sistemiyle kahvenizin hazır olduğunu haber verir.

Bosch kahve makinesinin fiyat etiketi ise 390 TL.

Ülkemiz dışında da oldukça popüler görülen Bosch kahve makinesinin performansı, kullanım pratikliği ve tasarımı oldukça beğeni toplayan özellikleri olarak dikkat çekiyor.