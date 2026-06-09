Kara Şahin Gücün Kaynağı’nda adıyla düzenlenen etkinlik kapsamında TEI çalışanları, üretiminde emek verdikleri motorların güç verdiği helikopterlere gökyüzünde tanıklık etti. Etkinlikte yerli Kara Şahin T70, TEI Eskişehir Yerleşkesi üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirerek TEI çalışanlarını selamladı.

Türkiye’nin ilk yerli üretim helikopter motoru: T700-TEI-701D

T70 Genel Maksat Helikopteri’ne güç veren T700-TEI-701D, Türkiye’de yerli olarak üretilen ilk helikopter motoru olma özelliği taşıyor. 2018 yılından bu yana TEI’nin Eskişehir tesislerinde üretilen 2.000 beygir gücündeki turboşaft motor, Türk Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, ana yüklenici TUSAŞ tarafından üretilen T70 helikopterlerinde kullanılıyor. Program, Jandarma Genel Komutanlığı dâhil olmak üzere 6 farklı kullanıcının ihtiyaçlarını ortak bir konfigürasyonda karşılıyor.

TEI, 100’üncü T700-TEI-701D motorunu 2025’te tamamlamıştı

TEI, program kapsamında ilk T700-TEI-701D motorunu 2018 yılında üretmesinin ardından, 100’üncü motorun üretimini 2025 yılı içinde tamamlamıştı. Türkiye’nin envanterindeki T700-TEI-701D motorlarının bakım faaliyetlerini de gerçekleştiren TEI, OEM onaylı yetkili servis kabiliyetiyle bu alandaki yetkinliğini uluslararası pazara da taşıyor.