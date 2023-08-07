Keşan Avcılık Atıcılık ve İhtisas Spor Kulubü Genel Sekreteri Emre Gülcü, 2023-2024 av dönemi Merkez Av Komisyonu (M.A.K.) kararlarını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Avcılık Atıcılık ve İhtisas Spor Kulubü Genel Sekreteri Emre Gülcü, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, avlanma esas ve usulleri, avlanma süreleri, avlanma limitleri, yasaklanan sahalar, yasaklanan türler, yasaklanan avlanma araç ve gereçleri ile avlanma günlerinin karara bağlandığını bildirdi.

Gülcü, M.A.K. kararları kapsamında av sezonuNUN ülke genelinde 26 Ağustos'ta 1. Grup av kuşları olan bıldırcın üveyik 4. Grup kuşlar alakarga leş kargası ekin kargası saksağan ve 2. Grup memeliler olan yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağını belirtirken, 3.Grup av kuşları kaz ördek tahtalı çulluk ve 1. grup memeliler içerisinde yer alan tavşan ile tilki avı ise marmara bölgesi için 14 Ekim 2023 tarihinde başlayacağını ve 3 Mart 2024 tarihinde sona ereceğini söyledi.

M.A.K. kararları doğrultusunda avcı başına bir av günü için ve türlere göre avlanma limitlerinin de belirlendiğini belirten Keşan Avcılık Atıcılık ve İhtisas Spor Kulubü Genel Sekreteri Emre Gülcü, “Bazı türlere ait avlanma limitleri ise şöyle: Bıldırcın 10, üveyik 3, tahtalı 6, çulluk 5, ördek türleri toplamda 6, yaban tavşanı 1, yaban domuzu sürek , bek ve yürüyüş avında avcı başına toplamda 3. avına izin verilen av hayvanları Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde avlanabilecek. Bu avlanma günlerine ek olarak yalnızca yaban domuzu avı salı günü de yapılabilecek" diye konuştu.