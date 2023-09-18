Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda AFAD ile gerçekleştirilecek olan MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı bugün başlıyor. 18-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek tatbikatta, Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya’dan 170 personel ve 22 araç yer alacak.

Afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleri ile ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri çerçevesinde koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya ülkelerinin 170 personel ve 22 araç ile katılım sağladığı toplam 2446 personel ve 202 aracın katılımı ile MED EU MODEX 2023 tatbikatı 18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilecek.

Vali İlhami Aktaş, MODEX 2023 Yılı Saha Tatbikatının gerçekleştirileceği Terzioğlu Kız öğrenci Yurdu, Özel İdaresi Arkası ve Kipa Önünde kurulan tatbikat alanlarında incelemelerde bulundu.

AB Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığında DSÖ, Sağlık Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı koordinesinde düzenlenecek MODEX 2023 Yılı Saha Tatbikatının gerçekleşeceği alanları yerinde inceleyen Vali İlhami Aktaş’a İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Türkiye UMKE Sorumlusu Serkan Demirci ve MODEX heyetin tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Tatbikat alanında görevli personellerle sohbet eden Vali İlhami Aktaş, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

MODEX 2023 Yılı Saha Tatbikatının Çanakkale’de gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, tatbikatta katılan tüm ekiplere başarılar diledi.