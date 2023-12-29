İş dünyasının en prestijli liderlik ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın Lider Ödülleri’nin üçüncüsü sahiplerini buldu. Türkiye’de 2023 yılının en beğenilen 50 CMO’su belirlendi.

İş dünyasında tüm paydaşların oylarıyla belirlenen 2023 yılının Altın Liderler CMO’ları, CHRO’ları, CFO’ları, CEO’ları İstanbul’daki törenler ile ödüllerine kavuştu. Kırmızı halı konsepti ile hazırlanan ’CMO Gala Gecesi’ programında 2023’ün Altın Lider seçilen CMO’ları sahnede konuşma yaptı. Ardından Emre Altuğ sahne aldı. Liderler ve ekipleri başarılarını birlikte kutladılar.

Altın Lider Ödülleri; demokratik bir seçim alt yapısı ile kurgulanması, her iş insanının kendi beğendiği lideri aday gösterebilmesi ve iş dünyasından her sene yoğun bir katılım olması sebebi ile Türkiye’nin en prestijli liderlik ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. 31 Mart - 22 Kasım tarihlerinde gerçekleşen oylama süreci rekor sayıda oy kullanımı ile sonuçlandı. Bu sene 73 bin 882 adet geçerli, tekil oy kullanılan yarışmada Türkiye, en beğenilen altın liderlerini seçti. Platform geçen yıla göre yüzde 60’dan fazla büyüdü.

Ödüllerin oylamaları iş hayatındaki tüm sektörlerin çalışanları ve liderlerine açık olup, oylar altinliderodulleri.org adresinden ücretsiz olarak kullanıldı. Oylamalara katılanlar, kazanmasını istedikleri liderlerin isimlerini ve şirketlerini açık uçlu olarak yazdı. Çalışanlar sadece kendi şirketlerindeki liderleri değil, tüm iş dünyasında en beğendikleri liderleri oyları ile destekledi.

“Pazarlama sektörüne yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Gala gecesinde konuşma yapan Altın Lider Ödülleri Platformu kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su Seda Mızraklı Ferik, jürisiz, ortak aklı oluşturan ve 360 derece tüm iş insanlarının oy kullanabileceği bir platform ile pazarlama sektörünün liderlerinin haklı başarılarının bu yıl da tescilllenmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Her yıl Ekim ayında gerçekleştirdikleri zirveye, Global Marketing Summit ve Altın Lider Ödüllendirme Platformu ile sektörün ilerlemesine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Altın Lider Ödülleri 2023’de Türkiye’nin en beğenilen CEO, CFO, CMO, CHRO isim ve şirket bilgilerine altinliderodulleri.org web sitesinden ulaşılabilecek.