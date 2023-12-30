Paylaşıma göre 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle asgari ücrete gelen %49 zamla alınacak aylık maaş 17 bin 2 TL oldu. Önümüzdeki yıl itibariyle 700 TL'si asgari ücret desteği olmak üzere komisyon tarafından alınan bu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şu sözlerle karşılandı:

“Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”

“Beklentimiz 18 Bin TL’ydi!”

Yapılan bu açıklamanın ardından çok geçmeden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay çarpıcı bir söylemde bulundu: “Beklentimiz 18.000 TL idi ve yılda 2 kez zam olmasını istemiştik” dedi.

Işıkhan Müjde ile Paylaştı!

7 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren asgari ücret açıklamasının kararı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. “En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a etmek istiyorum” diyen Işıkhan 2024'te geçerli olacak asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 17 bin 2 TL'dir, dedi.

İşverene Maliyeti Hesaplandı!

Gözler çalışanın dışında işverenlere maliyeti ne kadar olacak? konusuna çevrildi. Yeni asgari ücret brüt 2.02 lira 50 kuruş olarak hesaba yansıyor. Ancak net asgari ücret işçinin cebine 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak giriyor. İşveren için tüm bu sürecin maliyeti 23.502 lira 94 kuruşa denk geliyor.