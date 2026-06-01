Burger King, 22 Mayıs itibarıyla sinemalarda izleyiciyle buluşan Star Wars: Mandalorian ve Grogu filmi için hazırladığı özel iş birliğiyle filmden ilham alan ürünlerini restoranlarına taşıdı. Kampanya kapsamında 8 farklı figürden oluşan oyuncak serisi, yeşil pesto soslu Chicken Royale ve yeşil Antep fıstığı soslu churros tatlısından oluşan özel Mandalorian Menü, tüketicilerle buluşuyor.

Burger King, sinema dünyasının en sevilen hikâyelerinden Star Wars'u restoran deneyimiyle buluşturan özel bir iş birliğine imza atıyor. Yapılan açıklamaya göre, tüketicileri ve Star Wars hayranlarını aynı masada bir araya getiriyor. 22 Mayıs'ta vizyona giren Star Wars: Mandalorian ve Grogu filmi kapsamında hazırlanan kampanya hem sınırlı süreli Mandalorian Menüsü hem de 8 farklı figürden oluşan oyuncak serisiyle Star Wars hayranlarına galaksiden ilham alan özel bir deneyim sunuyor. Sınırlı sayıdaki Mandalorian figürleri de koleksiyon ruhunu restoran deneyiminin bir parçası haline getiriyor. Grogu'nun ikonik yeşil tonlarından ilham alan menüde yer alan yeşil pesto soslu Chicken Royale, çıtır tavuk lezzetini ferah ve karakteristik bir sos dokunuşuyla farklılaştırırken, yeşil Antep fıstığı soslu churros tatlısı, menüyü lezzetle tamamlıyor.

Marka, bu özel iş birliğini yalnızca menü ve figür serisiyle sınırlı tutmadı. 16 Mayıs'ta Burger King Caddebostan restoranı, tüm gün süren özel etkinlikle Star Wars: Mandalorian ve Grogu filminin atmosferinden esintiler taşıyan bir deneyim alanına dönüştü.