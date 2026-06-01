7 ülkede 12 santral operasyonu ve 3 bin MW'ın üzerindeki kurulu gücüyle global enerji sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Aksa Enerji, Kazakistan'daki Kızılorda Kombine Isı ve Enerji Santrali'ni tam kapasiteyle devreye aldı. 264 MW kurulu güce sahip doğal gaz kaynaklı santralin ticari faaliyete başlaması, şirketin global büyüme yolculuğunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Yapılan açıklamaya göre şirket, bu stratejik projeyi Kazakistan Enerji Bakanlığı'na bağlı RFC (Financial Settlement Center of Renewable Energy LLP) ile imzaladığı 15 yıllık kapasite anlaşması kapsamında hayata geçirdi. Bu uzun vadeli sözleşme yapısı, şirketin öngörülebilir ve sürdürülebilir gelir hedeflerini desteklerken, şirketin uluslararası pazarlardaki güçlü iş modelini ve yatırım vizyonunu ortaya koyuyor.

Hem elektrik hem ısı üretimi: Yüksek kaynak verimliliği

Yüksek verimlilikte kojenerasyon (CHP) teknolojisiyle faaliyet gösterecek olan Kızılorda Santrali, aynı anda hem elektrik hem de ısı üretimi sağlayarak kaynak verimliliğini maksimuma çıkaracak. Bölgenin enerji arz güvenliğine kritik bir katkı sunacak olan santralin, aynı zamanda bölgesel ekonomik hareketlilik ve yerel istihdam açısından da ciddi bir katma değer oluşturması hedefleniyor.

'Bulunduğumuz coğrafyalarda uzun vadeli değer üretiyor, sosyal ve ekonomik büyümeyi destekliyoruz'

Aksa Enerji CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, projenin devreye alınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: '264 MW kurulu güce sahip Kızılorda Santralimizi tam kapasiteyle ticari işletmeye alarak global büyüme stratejimiz açısından önemli bir eşiği daha geride bıraktık. Son yıllarda hayata geçirdiğimiz yatırımların üretime ve operasyonel çıktılara dönüşmesini stratejik açıdan çok kıymetli görüyoruz. Kızılorda projesi de uzun vadeli iş birliklerine dayanan, sürdürülebilir ve öngörülebilir değer oluşturma yaklaşımımızın güçlü bir göstergesidir. Böylece Kazakistan'ın enerji arz güvenliğine katkı sunarken; uzmanlığımızı, yerel istihdam gücümüzü ve sosyal yatırımlarımızı da bölgenin hizmetine sunuyoruz. Bulunduğumuz coğrafyalarda sürdürülebilir şekilde değer üretmeye ve büyümeyi desteklemeye devam edeceğiz.'