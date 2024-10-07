Türkiye Triatlon Federasyonu ve Mudanya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan 2024 Mudanya Triatlonu için geri sayım başladı. 12-13 Ekim tarihlerinde Mudanya’da gerçekleştirilecek etkinlik için Mudanya Polis Evi’nde basın toplantısı yapıldı. Toplantıya Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa İl Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Aksoy ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Cendik katıldı.

Yaklaşık 500 sporcu katılacak

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinliğe yaklaşık 500 sporcunun katılacağını belirterek, “Mudanya, tarih, turizm ve tarımın buluştuğu bir ilçe. Tarihi boyunca büyük mücadeleler göstermiştir. Triatlon sporu da Mudanya’ya yakışıyor. Bu yıl Mütareke’nin 102. yılına özel bir organizasyon düzenleyeceğiz” dedi.

Organizasyon detayları

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Cendik, etkinlikte 485 sporcunun çeşitli mesafelerde yarışacağını ifade etti. M3 kategorisindeki sporcuların 400 metre yüzerek, 8 km bisiklet sürüp, 2.4 km koşacaklarını belirtti. Yıldızlar kategorisi ise 500 metre yüzüp, 12 km bisiklet sürerek 3 km koşacak. Sprint mesafesindeki yarışmacılar 750 metre yüzüp, 20 km bisiklet sürerek 5 km koşacak.

Mudanya’nın marka değerine katkı

Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy, Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılı çerçevesinde düzenlenen organizasyonun hem yerli hem de yabancı sporcuların katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Bu tür organizasyonların gelecekte uluslararası boyuta ulaşabileceğine inandığını vurguladı.

Trafik düzenlemeleri

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, organizasyon öncesinde gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Yarış nedeniyle Halitpaşa Caddesi’nin trafiğe kapatılacağını ifade ederek, vatandaşlardan seyahatlerini bu duruma göre planlamalarını istedi. “Umuyorum bu yarış geleneksel hale gelir ve kazasız belasız geçer” dedi.