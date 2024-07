Covid-19 salgınının ardından gündeme gelen freelance (serbest) çalışma yöntemi özellikle gençlerin dikkatini çekiyor. İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyeleri ise freelance çalışma imkânına sahip olan bazı bölümlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

2024 üniversite tercihleri devam ederken öğrenciler kariyer yolculuğunda birçok kriteri göz önünde bulunduruyor. Bu kriterlerin başında freelance çalışma imkânı olan bölümler geliyor. Freelancer (serbest çalışan) genellikle kısa süreli çalışma için iş başına veya görev başına ücret alan bağımsız bir çalışma sistemi. Özellikle pandeminin ardından popülerliğini artıran freelance çalışmanın temel faydalarından biri, herhangi bir şirketin temsil ettiği şartlara uyum sağlamak yerine, bireysel ihtiyaçlara uygun fiziksel ve zihinsel bir çalışma ortamı içerisinde çalışılabilmesi öğrencilerin dikkatini çekiyor. Bununla beraber freelance çalışma sistemi; çalışma özgürlüğü, esnek bir çalışma programı ve daha iyi bir iş-hayat dengesi sağlayabiliyor.

Peki 2024 üniversite tercih döneminde öğrenciler hangi bölümleri seçerek freelance çalışma imkanına sahip olabilir? Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan öğretim üyeleri, freelance çalışma için öğrencilerin sağlam bir portfolyo oluşturmaları ve bunun için donanımlı bir eğitim alarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti. Freelance çalışma imkânı bulunan bazı bölümler ve sağladığı avatanjlar ise tek tek sıralandı.

Yeni Medya ve İletişim Bölümü

İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Orhan Faik, yeni medya ve iletişim bölümü öğrencilerinin birçok alanda freelance olarak çalışma imkânına sahip olabileceklerini ifade etti.

Dr. Öğretim Üyesi Orhan Faik, “Yeni medya ve iletişim Bölümü, İletişim Fakültesi’nin içerisinde bulunan bölümlerle paralel bir şekilde dersleri yürütmektedir. Örneğin televizyon haberleri hazırlama konusunda, içerik üretimi konusunda, kamera kullanımı, kurgu, fotoğraf kullanımı gibi bu tür konularda pratik olarak öğrencilere eğitim verilmektedir. Yeni medya ve iletişim bölümünü bitirmeden bu alanda freelance olarak çalışan birçok kişiyi görebilmekteyiz. Bu bölümün eğitimini almış kişiler alanlarında gerçekten ustalaşmış ve profesyonel bir şekilde çalışan kişiler olarak yetişmektedirler. Kurgu tekniği olsun, grafik tasarımı, kamera kullanımı konularında pratik eğitim alabiliyor öğrencilerimiz. Bununla beraber üniversitemizde kullanmayı öğrendiği tasarım programlarıyla kendilerini geliştiren öğrencilerimiz portfolyalarını oluşturarak freelance olarak çalışma imkanına sahip olabiliyorlar. Ayrıca internet arama optimizasyonu kapsamında metin yazarlığı da yapabilmekteler “ şeklinde konuştu.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Begüm Aylin Önder ise “Görsel İletişim Tasarımı” bölümü öğrencilerinin birçok alanda çalışma imkânına sahip olduğunun altını çizdi.

Doç. Dr. Begüm Aylin Önder, “Görsel İletişim Tasarımı bölümü teorik bilgiyi pratik uygulama eğitimle besleyen bir bölüm. Özellikle bilgisayar laboratuvarlarımız, sanal gerçeklik laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz eğitim imkânı bulabiliyorlar. Bunun dışında Arel Medya, İF Tasarım Atölyesi gibi uygulama alanlarında da öğrencilerimizi sektöre hazırlık konusunda destekler vermek istiyoruz. Bölüm medyanın tüm alanları ile yakından ilgili olduğu için, kendilerini isterlerse üç boyutlu alanda, isterlerse video uygulamalarında, isterlerse durağan görüntülerde yer bulabiliyorlar. Dolayısı ile sektörde çok çeşitli iş imkânlarına sahip olabiliyorlar. Öğrencilerin öne çıkabilmesi için okurken de içerik üretmeleri, proje üretmeleri, zengin ve sağlam bir portfolyoya sahip olmaları gerekiyor. Bizlerde özellikle uygulamalı eğitimlerimizde öğrencilerimiz sağlam bir portfolyo hazırlamalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Böylece öğrencilerimiz, eğitim hayatlarında ve mezun olduktan sonra freelance çalışma imkânına sahip oluyor” dedi.

Çizgi Film Animasyon Bölümü

Öğrencilerin “Çizgi Film Animasyon” bölümünde kendilerini geliştirerek birçok alanda çalışma imkânı bulabileceklerine dikkat çeken üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi, Çizgi Film Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Berk Geçkalan, öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren freelance olarak çalışma imkânına sahip olabileceklerini ifade etti.

Üniversitelerinin bilgisayar laboratuvarlarında birinci sınıftan itibaren öğrencileri sektöre hazırladıklarını belirten Geçkalan, “Öğrencilerimiz ilk sınıflardan başlayarak temel sanat eğitimlerini, çizimle birlikte olmak üzere, animasyon dersleri almış oluyor. Bunlarla birlikte zaten ilerleyen sınıflarda çok daha kapsamlı, 3 boyutlu derslere geçmiş oluyor. Zaten öğrencilerimiz kurulu müfredatımıza göre gerçekten güzel bir şekilde animasyonlama, animasyon dili nasıl oturtulur gibi durumlardan haberleri olmuş oluyor ve kendilerini geliştirebiliyorlar. Aslında freelance iş yapmak anlamında ya da ekstra gelir anlamında bizim bölümümüz oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Zaten son sınıfa gelmeden öğrencilerimiz freelance imkanlardan da faydalanabiliyorlar. İkinci sınıftan itibaren freelance olarak gelir elde eden öğrencilerimiz oluyor. Kısacası öğrencilerimiz ilk sınıftan itibaren uzmanlaşarak devam edebiliyorlar. Teorik derslerimiz de var fakat bir ağırlıklı olarak uygulama gösteriyoruz“dedi.

Grafik Tasarımı

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ülkü Gezer ise tasarımın birçok alandan beslendiğini ifade ederek özellikle yapay zekayı da müfredata entegre ettiklerini ve öğrencilerin mezun olmadan freelance olarak çalışma imkânı bulduklarını vurguladı.

Üniversitede MAC ve PC laboratuvarlarında en güncel programlarla öğrencileri sektöre hazırladıklarını ifade eden Gezer şunları söyledi:

“Tasarım birçok alandan beslendiği için İstanbul Arel Üniversitesi’nin avantajlarını kısacık saymak istiyorum. YÖKAK tarafından akredite olmuş bir üniversiteyiz. Mac ve PC laboratuvarlarımız var. İki farklı fotoğraf atölyemiz var ve bu alanlar öğrencilerimizin kullanımına açık tutuluyor. Düzenli teknik gezilerimiz ve sektör uzmanlarını öğrencilerle buluşturarak öğrencilerimizin kariyer yolculuğunda ışık tutuyoruz. Bununla beraber öğrencilerimiz aldıkları eğitim boyunca çalışma hayatında kullanabilecekleri tüm dijital uygulamaları gösteriyoruz. Grafik Tasarımı alanımız çok geniş bir alan. Daha ikinci sınıftan itibaren internet ve sosyal medya üzerinden öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaları bazı tasarım sitelerine yüklemelerini sağlıyoruz. Oradan kendiliğinden iş bulabiliyorlar. Freelance alanımız çok geniş. Öğrenciyken öğrenci kadar buluyorlar. Üçüncü ve son sınıfta daha da fazla buluyorlar. Mezun olduktan sonra sadece evinden freelance olarak çalışan tasarımcı öğrencilerimizde var.”

Freelance(Serbest) yazılım mühendisi olarak çalışmak

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngizlice) öğretim üyesi Doç. Dr. Nazife Çevik ise yazılım mühendislerinin freelance çalışmanın avantajlarından bahsederek İstanbul Arel Üniversitesi’nin Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bu alanda donanımlı bir şekilde mezun olabileceklerini belirtti.

Dil bilmenin mühendislik öğrencisi için büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Çevik, “Yazılım Mühendisliği bölümü, freelance çalışma fırsatı sağlayan en popüler bölümler arasındadır. Bir freelance çalışan olarak programınızdan siz sorumlu olursunuz. Kimse size ne yapacağınızı söylememekte ve her proje üzerinde kendi başınıza çalışabilmektesiniz. Etkili bir şekilde yapılırsa mali açıdan kazançlı olmaktadır. Bu alanda profesyonel olarak iyi ücretler kazanılabilmektedir. Freelance bir yazılım geliştiricisi, müşteriler için özel yazılım çözümleri oluşturmak için bağımsız olarak çalışır. Web siteleri, mobil uygulamalar ve diğer yazılım uygulamalarını tasarlamak ve oluşturmak için programlama becerilerini ofis ortamına ihtiyaç duymaksızın kullanabilir. Böylece freelance yazılım geliştirmenin, kendi koşullarınız ile çalışmanıza ve sadece kendi istediğiniz, sevdiğiniz projeleri üstlenmenize imkan tanıyan kazançlı bir kariyer yolu olduğu söylenebilir. Proje teslim tarihlerini karşıladığınız sürece her yerden ve her zaman çalışabilmektesiniz. Ayrıca çok çeşitli projelerde ve dünyanın herhangi bir yerinde bulunan şirketlere ait projelerde çalışma fırsatı elde edilebilmektedir” açıklaması yaptı ve sözlerine şunları da ekledi:

“Freelance yazılım geliştirici olarak kariyerinize devam etmek istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey güçlü bir portföy geliştirmektir. Portföyünüz, teknik yeteneklerinizi öne çıkaran ve problem çözme becerilerinizi gösteren çeşitli proje ve sertifikaları içermelidir. Projelerinizin açıklamalarını, kullandığınız teknolojileri ve kişisel katkılarınızı eklemeniz portföyünüz için eklemeniz gerekenler arasındadır.”