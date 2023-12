Geride kalan 2023 yılında kimi zaman dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan savaşlara üzüldük, kimi zaman ise dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizinin etkileri altında boğulduk. Her şeye rağmen dimdik ayakta kalarak, hayallerinin peşinde koşmaya devan bizler, yeni yılın getireceği sürprizlere hazırlanıyoruz şimdilerde.

Musmutlu yılların bize uzak olmadığı inancıyla tutunuyoruz yaşama… Belki bir evlilik planı, belki yeni bir sevgili, ya da yeni bir kariyer. Kim bilir 2024 yılı her şeyin yeniden başladığı, ekonomik özgürlüğün verdiği rahatlıkla yeni seyahatlerin başladığı süper bir yıl olacak…

Savaşların olmadığı, insanların birbirlerini kırıp dökmediği, salgın ya da benzeri hastalıkların olmadığı, ekonomik olarak insanların zorda kalmadığı, ayrılıkların, kaza yada belaların bizleri bulmadığı huzurlu bir yıl olsun umudu taşıyoruz.

2024 öylesine güzel bir yıl olsun ki; ne evimiz de ne iş hayatımız da ne de sağlımızda bizlere dert keder vermesin. Bu duygularla hazırladığımız yeni mesajlarını beğenmenizi umarız..



EŞ VE SEVGİLİLERE YENİ YIL MESAJLARI

• 2024 bizim yılımız olsun sevgilim, birlikte nice yıllara. Seni seviyorum.

• Biz seninle iyisiyse kötüsüyle ne zorluklar aştık. Şimdi meyvesini yiyeceğimiz muhteşem bir yıl geçirmemiz dileğimle. Mutlu yıllar sevgilim..

• Yeni yıl bizi kutluyor. Birlikte yeniliklerle dolu, çok günler geçirmemiz dileğimle. Mutlu yıllar.

• Yeni yıla girerken, ilişkimize kattığın her güzellik, her yenilik ve her heyecan için sana sonsuz teşekkür ederim. Mutlu yıllar canım.

• İçimde kocaman devleşen sevgilim. 2024’e girerken bana verilen en büyük hediyem sensin. Mutlu yıllar.

• Seni sevmeye doyamadan bir yıl daha bitti. Ve farkında mısın? Seninle bir yıl daha yaşlandık. Ben sevmelere nasıl doyayım ki seni? Yıllar biter sen bitmezsin. Yeni yılın kutlu olsun.

• Yeni yıla el ele, omuz omuza girdiğimiz için minnettarım. Seni seviyorum.

• 2024, birlikteliğimizle oluşturduğumuz renklerin altında boyandığımız bir yıl olsun.

• Bak 2024 bize gülücük attı. Var mısın sevmelere doyamamaya? Var mısın birlikte şarkılar söyleyip bunu kutlamaya?

• İyi günde kötü günde hep yanımda hissettiğim sevgilim; Var mısın 2024’e de meydan okumaya? Var mısın aşk şarkımızı yeniden mırıldanmaya?

• Yeni yıl mazeret… Sahi ben sana bugünde, bu yılda çok sevdiğimi söylemiş miydim?

• 2023’le seninle çok şey yaşadım, 2024’de sıra seni yaşamakta. Mutlu yıllar canım.

• Yıllar saat gibi geçiyor, ama sen içimde hep yeni bir yıl gibisin. Yeni yılın mutlu, ilişkimiz baki olsun.

• Birlikte çok ağladık, şimdi gülme zamanı. Yeni yıl bizim olsun, gerisi yalan olsun.

• Hayallerimizin gerçek olduğu musmutlu yıllara hazır mısın?

• Ben seninle olgunlaştım, seninle anlam kattım hayatıma. Yeni yılın bizi daha da güzelleştirmesi umuduyla…Mutlu yıllar sevgilim.

• Kalbimin atışı, yıl başı geceleri 10’dan geriye sayan saat gibi şu an. Heyecanımı hoş gör gör sevdiğim. Yeni yılım seninle daha güzel.

• Beni ben yapan geçmiş yıllara şükürlere olsun. Buna katkı sağlayan sana şükürler olsun. Yeni yıla bizi kavuşturan yaradana şükürler olsun. Mutlu yıllar sevdiğim.

• Yeni yılın ilk saniyelerinde, seninle olduğumu bilmek ne büyük bir hediye.

• Ben her güne seninle yeni bir yıl gibi uyanıyorum. Heyecanlarımın insanı senin de yeni yılın kutlu olsun.

• Yeni yıla en büyük armağanımız bizim sımsıcak aşkımız. Varlığınla 2024’e hoş geldin sevdiğim.

• Yeni yıla girerken bana vereceğin en güzel hediye, aşkla bakan gözlerin olsun. Yeni yılın kutlu, bakışların hep böyle güzel olsun.

• Sahi yeni yıla girerken kainatın en güzel kızı sensin, bunu biliyor musun sevgilim? Mutlu yıllar!

• Hey yakışıklı! Beni yeni yılda da bakışlarınla yakar mısın? Güzel bakmalarının eksik olmadığı mutlu yıllar dilerim.

• Yıllar geçti, dünya değişti ama sen hiç değişmedin sevgilim. Bana ve çocuklarımıza kattığın her güzel gün için sana sonsuz teşekkür ederim. Yeni yılın hayallerimizin gerçekleştiği yıl olsun. Seni seviyorum sevdiğim.

• Aile bağlarımızın her zamankinden daha güzel ve daha anlamlı olacağı bir yıl olması temennisi ile mutlu yıllar sevgilim.

• Yeni yılın ailemize önce sağlık, sonra mutluluk ve bereket getirmesi dileğimle. Bizi biz yapan tüm değerlerimiz adına mutlu yıllar sevgilim.



ARKADAŞ VE DOSTA YENİ YIL MESAJI

• Sen tanıdığım en iyi sırdaş, en iyi arkadaş, en iyi dost oldun. Bana gösterdiğin sevginin yeni yılda da en iyi şekilde sürmesi temennisi ile. Yeni yılın kutlu olsun.

• Arkadaşım, sen benim için bir mucizesin. Yeni yılın kutlu ve mucizelerle dolsun.

• Bana Allah’ın verdiği en güzel hediyelerden biri olan sevgili arkadaşım; yeni yıl senin yılın olsun. Attığın her adım, verdiğin her mücadele seni hak ettiğin yere getirsin.

• Bazı şeyler ölür, arkadaşlıklar baki kalır. Yıllar geçse de sana olan sevgimin hiç bitmeyeceğini bilmen dileğimle. Mutlu yıllar.

• Her şeyin en iyisini hak eden arkadaşım. 2024 senin yılın olsun.

• Bizim dostluğumuz hep etle tırnak gibi oldu. Varlığına sonsuz teşekkür etiğim arkadaşım, yeni yılın kutlu olsun!

• Bak bir yıl daha geçti, seninle güldük, eğlendik, yeri geldi ağladık. İnsanların birbirini dinlemeye tahammül edemediği bu dünyada bana katlandığın her yıl için sana teşekkür ederim. Mutlu yıllar arkadaşım!

• Bu yılda güzel anılar biriktirmeye var mısın? Mutlu yıllar dostum!

• Sen benim hep açtığım beyaz sayfa oldun. İyi gün de kötü günde varlığını hep yanımda hissettiğim sevgili arkadaşım; yeni yılın kutlu olsun.

• Anladım ki dünyada her şey küçüktü, bizim dostluğumuz paylaştıkça büyüdü. Yeni yılın kutlu, dostluğumuz ebedi olsun.

• Aman bir yılda daha geçmiş, çay mı var mı çay? Koy bir çayda iki muhabbet demlenelim yine. Vuralım iki dedikodunun beline.





• İŞ HAYATI YENİ YIL MESAJLARI

• Birlikte çalışmaktan onur duyduğum arkadaşım, yeni yılın kutlu ve mutlu olsun

• Yeni yılda önce sağlık, sonra hayırlı ve bol bereketli kazançlar dilerim. Yeni yılın kutlu olsun.

• Hiçbir başarı tesadüf değildir. Yeni yılda başarılarının daha da çok artması temennisi ile mutlu yıllar.

• Sen bugüne kadar neleri başardın, ne büyük engeller aştın. Şimdi bunların karşılığını alma zamanı. Yeni yılın sana büyük kazançlar getirmesi dileğimle. Mutlu yıllar!

• Şirketine değer katan insan; yeni yılda hayallerinin gerçek olacağı başarılarla dolu bir yıl diliyorum.

• Her başarının ardında atılan cesur adımların izi vardır. Hedeflerinin gerçekleşene kadar hiç yorulmayacağın bir yıl dilerim Mutlu yıllar!

• Hayaller, peşinden koşan insanlara fırsatlar getirir. Hayallerinin sana yol göstereceği mutlu yılların olsun.

• Tanıdığım en çalışkan insan, bu yıl senin yılın olsun. Mutlu yıllar!

• Yeni yıl, iş hayatına yeni renkler, yeni hedefler koysun. Mutlu yıllar dostum!

• Bu yeni yıl, senin için unutulmaz güzelliklerle dolu olsun. Mutlu yıllar!

• İş hayatında yeni başarı hikayeleri yazman dileğimle. Mutlu yıllar!

• Sevgili meslektaşım, yeni yılın kazasız belasız, bol bereketli olması dileğimle. Mutlu yıllar!

• Yeni yılın, iş hayatımızda yeni kapılar açarak önce ülkemize katkı sağlamasını sonrasında ise ailelerimize ve çalışanlarımıza mutluluk getirmesini diliyorum. Mutlu yıllar!



AKRABALAR İÇİN YENİ YIL MESAJI

• Elimi omuzumda hissettiğim sevgili babam, Yeni yıl senin yılın olsun. Sağlıklı ve huzurlu yıllar dilerim. Seni seviyorum.

• Sıcacık yüreğinle bana hep yol gösteren sevgili annem. Yeni yıl önce senin yılın sonra bizim yılımız olsun. Varlığına sonsuz teşekkürlerimle, mutlu yıllar.

• Ben en çok aile olmayı sevdim. Yeni yılda da aile bağlarımızın hep böyle güzel olması dileğimle. Mutlu yıllar.

• Varsın dünya da her şey eksik olsun, ama siz eksik olmayın. Bana kattığınız her güzel için sonsuz teşekkürlerimle. Mutlu yıllar.

• Biz birlikte kocaman bir aileyiz. Biz hep birlikte savaştık, birlikte kazandık. Yeni yılda da hayat mücadelemizde yanımda olduğunuz için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Mutlu yıllar.

• Bana hayatın verdiği en büyük mucize, sevgili evladım; Yeni yılda tüm hayallerin gerçek olsun. Başarılarınla bizleri onurlandıracağın bir yıl dilerim. Seni seviyorum.

• Varlığınla onur duyduğum sevgili kardeşim; attığın her adım, koyduğun her hedef seni başarılara ulaştırsın. Yeni yılın kutlu ve mutlu olsun.

• Sevgili ablam; kimi zaman anne şefkatiyle beni sarıp sarmaladın. Varlığınla bana verdiğin tüm güç için sana sossuz minnettarım. Yeni yıl senin en özel yılın olsun. Seni seviyorum.

• Değerli abim; Kimi zaman arkadaş, kimi zaman baba şefkatiyle benim en büyük destekçim oldun. Yeni yılın sana uğurlu ve şanslı gelmesi dileğimle. Sen benim iyikimsin!