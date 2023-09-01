Tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS’ye 1 Eylül itibariyle başvurular başladı.İZMİR (İGFA) - ÇKS başvuru süreci ile ilgili açıklama yapan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını mutlaka yapmaları gerektiğini belirtti.

ÇKS başvurularının üreticilerin, arazilerinin bulunduğu yerdeki İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabildiğini söyleyen Özen “E-Devlet Kapısı'nda başvuru imkânından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticilerimiz yararlanabiliyor. 2024 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül Cuma itibariyle başladı ve 2 Ocak 2024’de sona erecek. E-Devlet Kapısı üzerinden kayıt işlemi üreticilerimize de büyük bir kolaylık sağladı. İzmir’de 2022 yılı ÇKS kaydı 50 bin iken e-Devlet Kapısı üzerinden güncellemelerin yapılması ile 2023 yılı ÇKS kaydımız 53 bin 701 kişiye ulaştı. Uygulamanın ilk yılı olmasına rağmen kayıtların yüzde 20'si e-Devlet üzerinden gerçekleşti. Bunun bu yıl daha da artacağını biliyoruz. Amacımız tüm üreticilerimizi ve ürünlerini kayıt altına almak. Bir diğer konu da desteklemelerden faydalanabilme noktasında ÇKS kaydının ne denli önemli olduğu. Üreticilerimiz lütfen ihmal etmesin ve 2 Ocak 2024 tarihine kadar kayıtlarını yaptırsınlar” dedi.

Çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine ilk kayıtlarını yaptırmak için faaliyet yapılan arazinin bulunduğu İl/ İlçe Müdürlüğüne fiziksel olarak başvurmaları gerekmektedir.

Bir önceki yıl kaydı olup güncelleme yapacak olan çiftçiler ise e-Devlet Kapısı üzerinden kayıtlarını yenileyebilecek.

Çiftçi Kayıt Sistemine 2024 üretim yılı için başvuruda bulunan çiftçiler, ürün güncelleme başvurularını 2024 yılı Şubat ayı içerisinde e-Devlet üzerinden ya da İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İlk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor.